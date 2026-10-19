El Gobierno nacional oficializó los retiros voluntarios y ATE marchará a Olivos: “No se aguanta más”

El Gobierno nacional oficializó el régimen de retiros voluntarios para trabajadores de la Administración Pública Nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una movilización a la Quinta Presidencial de Olivos para este miércoles 21 de octubre. Bajo la consigna “No se aguanta más”, el sindicato rechazará la medida y reclamará contra los despidos, el deterioro salarial y la reducción de las estructuras estatales.