Docente desaparecida en Corrientes: ordenan la detención de un peón rural en medio del reclamo familiar
El titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas solicitó la detención preventiva del sospechoso por riesgo de entorpecimiento de la causa y posibles amenazas a testigos. La familia de la docente criticó con dureza el accionar judicial.
Resumen para apurados
- La Justicia de Corrientes ordenó detener al peón Ezequiel Bordón por la desaparición de la docente Nancy Godoy en Esquina, ante riesgo procesal de entorpecer la causa.
- La versión del sospechoso fue desmentida en una inspección y en su vivienda hallaron cuatro cuchillos y ropa con manchas rojizas que son analizadas por peritos forenses.
- La familia de la víctima descarta una fuga voluntaria y exige celeridad judicial, mientras los peritajes a las prendas incautadas definirán la situación procesal del detenido.
La investigación por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy en el paraje rural El Malezal sumó un capítulo decisivo en la Justicia de Corrientes. El fiscal Javier Mosquera, al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de la ciudad de Esquina, solicitó formalmente la detención del peón rural Ezequiel Bordón, quien se encontraba demorado desde el fin de semana.
La medida adoptada por el Ministerio Público Fiscal responde a la existencia de un posible riesgo procesal por entorpecimiento en la investigación, así como al peligro latente de que el imputado ejerza amenazas u hostigamiento contra los testigos del caso.
Bordón, que prestó servicios en un campo cercano entre el 5 y el 9 de octubre y luego no se reincorporó a sus labores, había brindado una versión de los hechos que terminó descartada tras una inspección ocular en el terreno encabezada por el propio fiscal.
Durante un allanamiento en su domicilio, la Policía de Corrientes incautó cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas de coloración rojiza que se analizan en el Instituto Médico Forense de la ciudad de Corrientes.
El reclamo de la familia y el relato del hijo menor
La decisión del fiscal Mosquera se produjo en un clima de alta tensión y fuertes cuestionamientos por parte del entorno íntimo de la mujer de 52 años, vista por última vez cuando se dirigía a la Escuela Rural Nº 626.
Sebastián Medina, hijo menor de la docente, manifestó su profunda angustia por la falta de avances. "No tenemos noticias todavía. Están jugando con los sentimientos de los hijos y de toda la familia, es una vergüenza. Sentimos que estamos luchando solos contra todos", dijo al canal TN.
El joven recordó que el último contacto con su madre ocurrió en los términos habituales de cada viaje al campo: "Me mandó un mensaje para avisar que estaba bien. Le contesté a las dos horas y ya no le entró. El primer día llegamos a la escuela y no nos dejaron entrar, pero vi por la ventana un jean, un saquito y su equipo de mate".
Asimismo, rechazó categóricamente la hipótesis de un alejamiento voluntario de la docente en ese sector inhóspito del departamento Esquina: "Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar sí o sí con caballos. Puede ser que la apuraron, porque jamás se va a olvidar de su ropa. Nos quisieron hacer creer que se fue sola con alguien, pero ella no toma, no fuma, es una mujer cristiana, trabajadora y luchadora", concluyó.