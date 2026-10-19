Docente desaparecida en Corrientes: ordenan la detención de un peón rural en medio del reclamo familiar

Asimismo, rechazó categóricamente la hipótesis de un alejamiento voluntario de la docente en ese sector inhóspito del departamento Esquina: "Ella no salió sola del colegio, porque hay que pasar sí o sí con caballos. Puede ser que la apuraron, porque jamás se va a olvidar de su ropa. Nos quisieron hacer creer que se fue sola con alguien, pero ella no toma, no fuma, es una mujer cristiana, trabajadora y luchadora", concluyó.