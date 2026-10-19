Jorge Monteleone dictará una máster class virtual sobre la poesía de Juan Gelman y la literatura en "tiempos oscuros"

En este marco, la máster class intentará dar cuenta de lo escrito por el poeta Juan Gelman durante aquellos años —período fuertemente marcado por el exilio— y de cómo se transformaron radicalmente las formas de mirar y decir en la literatura nacional. En palabras del docente, los poetas de esos años oscuros debieron escribir de un modo oblicuo y, al mismo tiempo, profundamente crítico frente a una "lengua culpable" que la dictadura había pervertido.