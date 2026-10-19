Jorge Monteleone dictará una máster class virtual sobre la poesía de Juan Gelman y la literatura en "tiempos oscuros"

Resumen para apurados
- El investigador Jorge Monteleone dictará el 20 de octubre una clase virtual en la UNT sobre Juan Gelman para analizar la literatura argentina durante la última dictadura.
- La actividad, organizada por Filosofía y Letras (UNT), indagará cómo el exilio y el terrorismo de Estado transformaron las formas de decir y mirar de los poetas nacionales.
- La jornada profundizará el debate académico sobre la memoria y el rol de la poesía frente a crisis históricas, aportando claves críticas para la literatura regional.
El destacado crítico literario, poeta e investigador del CONICET, Prof. Jorge Monteleone (UBA-CONICET), ofrecerá la máster class "Juan Gelman: Poesía en tiempos oscuros". La propuesta, de modalidad virtual, es organizada por la cátedra de Literatura Argentina II de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y se llevará a cabo este martes 20 de octubre a las 16:30 h.
La clase magistral abordará el estado de la literatura durante y después del período dictatorial, un momento en el que la creación artística se encontró atravesada por profundas heridas históricas y sociales.
Según explica Monteleone, la literatura de la dictadura y posdictadura estuvo en constante aflicción al testimoniar una compleja encrucijada: el trauma del acontecimiento de la desaparición forzosa de personas provocada por el terrorismo de Estado, sumado al avance del fundamentalismo de mercado como un límite fáctico para las democracias de la región.
En este marco, la máster class intentará dar cuenta de lo escrito por el poeta Juan Gelman durante aquellos años —período fuertemente marcado por el exilio— y de cómo se transformaron radicalmente las formas de mirar y decir en la literatura nacional. En palabras del docente, los poetas de esos años oscuros debieron escribir de un modo oblicuo y, al mismo tiempo, profundamente crítico frente a una "lengua culpable" que la dictadura había pervertido.
Jorge Monteleone (Buenos Aires, 1957) es un renombrado escritor, poeta, crítico literario, traductor y periodista cultural. Investigador del CONICET y docente universitario, se ha destacado como jurado de los Premios Konex (2004, 2014 y 2024) y ha sido distinguido en dos ocasiones con la beca del DAAD de la República Federal de Alemania para desarrollar tareas de investigación en la Universidad de Köln.
Especialista en poesía argentina y teoría del imaginario poético, ha publicado alrededor de doscientos ensayos críticos y cuenta con una vasta trayectoria en el periodismo cultural de Buenos Aires y La Plata desde 1991. Dirigió junto a María Negroni la revista de poesía Abyssinia y tuvo a su cargo el tomo XII (Una literatura en aflicción) de la Historia crítica de la literatura argentina, bajo la dirección general de Noé Jitrik.
Entre sus obras publicadas se destacan Ángeles de Buenos Aires, El relato de viaje. De Sarmiento a Umberto Eco, Puentes / Pontes. Antología de la poesía argentina y brasileña, 200 años de poesía argentina, El fantasma de un nombre, La voz de Olga Orozco y Contra la lengua culpable. Poesía argentina, dictadura y memoria. En 2025 lanzó Poemas italianos (Fondo de Cultura Económica), su primer libro de poesía.
- Actividad: Máster Class "Juan Gelman: Poesía en tiempos oscuros".
- Disertante: Prof. Jorge Monteleone (UBA-CONICET).
- Fecha y hora: Martes 20 de octubre, 16:30 h.
- Modalidad: Virtual.
- Organiza: Cátedra de Literatura Argentina II, Facultad de Filosofía y Letras (UNT).