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Paredes fue exigido en la última práctica y Arruabarrena tomó una decisión para buscar la hazaña en Brasil

El "Xeneize" debe vencer por dos goles a Vasco da Gama en el Maracaná para llegar a la final de la Sudamericana.

TITULAR. Paredes jugaría desde el arranque en uno de los partidos más importantes del año para el Xeneize.
TITULAR. Paredes jugaría desde el arranque en uno de los partidos más importantes del año para el "Xeneize". Foto de Instagram @LeoParedes20
Por Redacción Deportes Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Boca Juniors visita a Vasco da Gama en el Maracaná desde las 21:30 con Leandro Paredes recuperado, obligado a revertir el 0-1 para acceder a la final de la Copa Sudamericana.
  • Tras perder en la ida en La Bombonera, el capitán xeneize superó un desgarro en tiempo récord de 11 días; el equipo necesita vencer por dos goles para avanzar de forma directa.
  • Clasificar a la final permitiría a Boca quebrar una racha histórica de 11 encuentros sin victorias en Brasil, vigente desde 2020, y cambiar el rumbo de su historia reciente.
Resumen generado con IA

Boca se aferra a su capitán para ir en busca de una hazaña en el Maracaná. Desde las 21.30, el “Xeneize” visitará a Vasco da Gama con la obligación de revertir el 0-1 sufrido en La Bombonera hace una semana, para meterse en la final de la Copa Sudamericana. En una noche que no admite errores, Leandro Paredes aparece como la principal bandera de un equipo que necesita recuperar su mejor versión para seguir en carrera.

La presencia del campeón del mundo es una de las grandes noticias para Rodolfo Arruabarrena. Cuando parecía difícil que pudiera llegar, el volante se recuperó en tiempo récord de un desgarro grado 2 en el isquiotibial y quedó a disposición del entrenador. Con apenas 11 días de recuperación, el capitán superó las exigencias físicas durante el último entrenamiento y alimentó la ilusión de estar desde el arranque en una parada decisiva.

La incógnita pasa por saber cuánto está dispuesto a arriesgar Arruabarrena. Paredes se disputa un lugar en el medio campo con Rodrigo Battaglia, quien regresó a la actividad el viernes contra Talleres después de casi 11 meses. Si el entrenador decide preservar al capitán, el ex Atlético Mineiro aparece como la principal alternativa para aportar equilibrio y orden en una zona crucial para el desarrollo del juego.

Buenas noticias

Pero no es la única duda que debe resolver Arruabarrena. En ataque, Sebastián Villa y Alan Velasco pelean por acompañar a Miguel Merentiel y Leonel Flores. El colombiano ofrece velocidad y desequilibrio por las bandas, mientras que el ex Independiente puede aportar mayor tenencia y juego asociado. Ambos dejaron atrás sus respectivas lesiones y están disponibles para el trascendental choque en Brasil.

Boca necesita ganar por dos goles de diferencia para clasificarse directamente a la final. Si se impone por uno, la serie quedará igualada y deberá definirse mediante una tanda de penales. La derrota en la ida obliga al equipo argentino a asumir riesgos, pero también a encontrar un equilibrio para no quedar expuesto ante un rival que buscará aprovechar los espacios que pueda llegar a dejar el “Xeneize” en su obligación por ir al frente para igualar la serie.

A cortar la mala racha

El desafío, además, tiene un obstáculo estadístico. Boca acumula 11 partidos consecutivos sin ganar en Brasil, la peor racha de su historia como visitante en ese país. El último triunfo fue el 2 de diciembre de 2020, cuando venció 1 a 0 a Internacional en Porto Alegre, con un gol de Carlos Tevez, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde entonces, el “Xeneize” no volvió a festejar en territorio brasileño. En esa seguidilla recibió 17 goles y convirtió apenas seis, una tendencia que incluye la derrota en la final de la Libertadores 2023 frente a Fluminense. El empate 1 a 1 contra San Pablo en el Morumbí, en la anterior instancia de esta Sudamericana, estiró la racha, aunque en ese momento le permitió celebrar la clasificación gracias al 1 a 0 que había conseguido en el duelo de ida en Buenos Aires.

Ahora, Boca vuelve a Brasil con una misión más exigente: remontar la serie en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Con Paredes como estandarte y la obligación de dar un golpe fuera de casa, el equipo dirigido por el “Vasco” buscará que el Maracaná sea el escenario de una noche capaz de cambiar su historia reciente.

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