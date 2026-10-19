Paredes fue exigido en la última práctica y Arruabarrena tomó una decisión para buscar la hazaña en Brasil

Desde entonces, el “Xeneize” no volvió a festejar en territorio brasileño. En esa seguidilla recibió 17 goles y convirtió apenas seis, una tendencia que incluye la derrota en la final de la Libertadores 2023 frente a Fluminense. El empate 1 a 1 contra San Pablo en el Morumbí, en la anterior instancia de esta Sudamericana, estiró la racha, aunque en ese momento le permitió celebrar la clasificación gracias al 1 a 0 que había conseguido en el duelo de ida en Buenos Aires.