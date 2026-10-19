Tienen 19 años, se formaron en el futsal de Atlético Tucumán y ahora jugarán profesionalmente en Italia

El subcampeonato nacional C20 bajo la conducción de Reynaga, la consagración en la Copa Tucumán y el cuarto puesto en la Copa de Oro del año pasado forman parte de sus antecedentes más recientes. Además, ambos alternaban sus participaciones en la categoría juvenil con los encuentros del plantel superior. El crecimiento de esa camada también tuvo otra expresión internacional: Nahuel Williams, uno de sus compañeros, dio el salto al profesionalismo en Bolivia, donde completó una experiencia antes de regresar a Tucumán.