La Fundación María de los Ángeles cumple 19 años de lucha contra la trata de personas

Pero la historia de la Fundación no se mide solamente en años ni en actividades realizadas. También está hecha de las personas que encontraron allí un lugar donde ser escuchadas, de las familias que pudieron compartir su dolor, de las mujeres que recibieron acompañamiento y de cada integrante del equipo que, desde su función, contribuye a sostener esta labor. Son historias que no siempre aparecen en los registros ni pueden resumirse en cifras, pero que explican el sentido más profundo de todo lo que se hace.