Arreguez cuestionó la gestión de Chahla y apuntó contra el PJ por su apoyo a Milei

Arreguez consideró que existe una distancia entre el discurso oficial y los problemas que enfrentan los vecinos en los barrios. “Me resulta un relato bastante cínico siempre el de la intendenta, porque uno lo escucha y es todo color de rosa”, afirmó. La dirigente de izquierda puso el foco en las consecuencias de las últimas lluvias y advirtió sobre la falta de infraestructura fuera del área céntrica. “Uno sale de las cuatro avenidas y no hay ninguna infraestructura que impida las inundaciones”, sostuvo.