Arreguez cuestionó la gestión de Chahla y apuntó contra el PJ por su apoyo a Milei
La referente del Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, cuestionó en LA GACETA la gestión de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, por la falta de obras de infraestructura para prevenir inundaciones y por las condiciones laborales que, según sostuvo, empujan a trabajadores a buscar ingresos adicionales. Además, en LG Play, apuntó contra la alianza política de la jefa municipal con el gobernador Osvaldo Jaldo y criticó el acompañamiento de diputados peronistas a iniciativas del presidente Javier Milei.
Arreguez consideró que existe una distancia entre el discurso oficial y los problemas que enfrentan los vecinos en los barrios. “Me resulta un relato bastante cínico siempre el de la intendenta, porque uno lo escucha y es todo color de rosa”, afirmó. La dirigente de izquierda puso el foco en las consecuencias de las últimas lluvias y advirtió sobre la falta de infraestructura fuera del área céntrica. “Uno sale de las cuatro avenidas y no hay ninguna infraestructura que impida las inundaciones”, sostuvo.
También cuestionó las declaraciones de Chahla sobre el transporte informal y vinculó esa problemática con el deterioro de las condiciones laborales. Según planteó, la proliferación de alternativas como Uber responde, en parte, a la necesidad de conseguir ingresos adicionales ante salarios que no alcanzan. “Hay trabajadores y trabajadoras que seguramente están bajo su órbita y que hoy salen del municipio y tienen que estar haciendo Uber o cualquier otra changa porque no hay sueldo que alcance”, expresó.
Críticas a la alianza de Chahla con Jaldo
Arreguez también cuestionó el posicionamiento político de la intendenta en medio de las diferencias internas del peronismo. A su entender, Chahla evita pronunciarse sobre cuestiones centrales de la política nacional y provincial, pese a su alianza con Jaldo.
En particular, apuntó contra los legisladores que acompañaron iniciativas del Gobierno nacional y cuestionó que el discurso oficial en defensa de las mujeres, la salud y los sectores vulnerables no se traduzca, según su visión, en decisiones políticas concretas.
“Ella misma es aliada de Jaldo, como lo viene siendo en estos últimos meses”, señaló. Luego sostuvo que existe una contradicción entre esa relación política y las demandas que la intendenta expresa públicamente.
“Me resulta de mínima muy cínico” sostener un discurso en favor de determinados derechos mientras se forma parte de un gobierno que, según denunció, no garantiza los recursos necesarios para el acceso al aborto legal en los hospitales y respalda decisiones que afectan a las personas con discapacidad, afirmó.
La marcha universitaria y las críticas al peronismo
En otro tramo de la entrevista, Arreguez defendió la movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó al Gobierno nacional por no implementar la norma. Sostuvo que el reclamo cuenta con respaldo institucional y que la respuesta oficial profundiza el conflicto.
“Genera muchísimo odio ver que el Gobierno continúa en este estado de completa ilegalidad”, manifestó, al argumentar que el financiamiento universitario ya había atravesado distintas instancias legislativas y judiciales.
Para la referente de izquierda, las movilizaciones reflejan un rechazo social que excede a su espacio político. En ese sentido, cuestionó los intentos del oficialismo de responsabilizar a la izquierda por los incidentes registrados durante las protestas.
“Lejos de ser la izquierda, como dicen, las movilizaciones son multitudinarias”, remarcó. Y agregó que entre los manifestantes hay docentes, trabajadores y ciudadanos que votaron al peronismo, pero que ahora reclaman respuestas frente a las medidas del Gobierno.
Arreguez también apuntó contra los diputados nacionales Gladys Medina, Pablo Yedlin y Elia Fernández de Mansilla, a quienes cuestionó por no haber contribuido a reunir el quórum para sesionar. Según planteó, esa decisión dejó sin tratamiento iniciativas vinculadas con los jubilados, las universidades públicas y otros reclamos sociales.
“Ellos dijeron que iban a ser opositores y después terminan no sentándose a dar el quórum”, cuestionó. A su entender, ese comportamiento expone las contradicciones de los sectores del peronismo que se presentan como opositores a Milei, pero cuyos legisladores no siempre acompañan las iniciativas para frenar sus políticas.
El Frente de Izquierda y el escenario electoral
De cara a las próximas elecciones, Arreguez sostuvo que la construcción política de la izquierda no puede quedar limitada a la disputa electoral y planteó la necesidad de sostener la movilización social. Aunque confirmó que su espacio trabajará en la definición de candidaturas, anticipó que la prioridad seguirá puesta en los conflictos sociales y laborales.
“Seguramente me toque encabezar la lista del Frente de Izquierda”, adelantó, al señalar que buscarán representar a jóvenes, estudiantes, docentes y trabajadores de distintos sectores de la provincia.
La dirigente también destacó el protagonismo de los jóvenes en las movilizaciones y rechazó la idea de que ese sector se haya identificado de manera definitiva con la derecha. Según evaluó, el voto juvenil a La Libertad Avanza en elecciones anteriores estuvo atravesado por el hartazgo con la política tradicional.
Finalmente, planteó que la respuesta al ajuste debe construirse desde la organización colectiva y la articulación de distintos sectores. “No hay un líder, no hay un caudillo que vaya a sacarnos de esta situación, sino que con el protagonismo de la juventud, de las mujeres y de los laburantes en las calles podemos dar el brazo a torcer al Gobierno”, concluyó.