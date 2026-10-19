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Fin de una de las parejas más queridas del tenis: Elina Svitolina y Gaël Monfils se separaron

La ucraniana explicó en redes sociales que necesita reencontrarse consigo misma. Aclaró que no hay culpables y que su hija Skai será la prioridad.

SEPARADOS. Elina Svitolina y Gaël Monfils pusieron fin a su matrimonio tras casi nueve años de relación.
SEPARADOS. Elina Svitolina y Gaël Monfils pusieron fin a su matrimonio tras casi nueve años de relación.
Por Redacción Deportes Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Elina Svitolina anunció en redes su separación de Gaël Monfils tras casi nueve años juntos, a causa de la profunda crisis personal que le causó la invasión rusa a Ucrania.
  • La pareja inició su relación a fines de 2017, se casó en 2021 y tuvo a su hija Skai en 2022. Svitolina destacó el constante apoyo de Monfils durante sus momentos más duros.
  • Pese a la ruptura, ambos acordaron priorizar la crianza compartida de su hija Skai mientras la tenista busca reencontrarse consigo misma fuera del matrimonio.
Resumen generado con IA

El tenis recibió una noticia que nadie esperaba. La ucraniana Elina Svitolina anunció el final de su matrimonio con el francés Gaël Monfils, después de casi nueve años de relación, y explicó que la decisión está ligada a la profunda crisis personal que le provocó la invasión rusa a su país.

La actual número 6 del ranking mundial, de 32 años, y el ex tenista galo, recientemente retirado del circuito, comenzaron su relación a fines de 2017. Se casaron en julio de 2021 y en octubre de 2022 nació Skai, su única hija.

En una extensa publicación en sus redes sociales, Svitolina admitió que se trata de lo más difícil que le tocó compartir y habló de algo que rara vez había mencionado: el daño que la guerra le produjo por dentro. Además, recordó que tiempo atrás debió alejarse de las canchas por un momento anímico complicado.

Sin culpables

La tenista destacó el acompañamiento de Monfils en los momentos más duros, entre noches sin dormir y dudas, y aseguró que él nunca le soltó la mano. Sin embargo, explicó que algunas batallas se libran en lo más profundo de cada uno y que el amor de otra persona no alcanza para ganarlas.

Por eso, llegó a la conclusión de que necesita reencontrarse consigo misma y que no puede hacerlo dentro del matrimonio. También remarcó que la separación no responde a reproches ni a terceros. “No hay nadie a quien culpar aquí”, escribió.

Por último, Svitolina dejó en claro que la prioridad de ambos seguirá siendo la crianza de Skai, y que mantendrán la unidad familiar desde su rol de padres.

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