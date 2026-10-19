Boca desembarcó en Río para la revancha ante Vasco: viajó con el plantel completo, incluidos los lesionados

Tras el aterrizaje, el plantel se trasladó directamente a Barra da Tijuca, donde quedó concentrado en el hotel Windsor Marapendi, sobre la costa. Allí lo esperaba un grupo de hinchas: los jugadores bajaron del micro, se acercaron a saludar, se sacaron algunas fotos y enseguida ingresaron para iniciar la concentración, en un recibimiento mucho más tranquilo que los que suele vivir el equipo en sus viajes por el país.