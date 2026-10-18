EN VIVO: San Martín de Tucumán pierde por un gol ante Midland en La Ciudadela

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Midland se enfrentarán este domingo, a las 18.30, por la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará en el Estadio La Ciudadela.

El partido se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la plataforma LPF Play, el sitio oficial de la AFA. Para ver el encuentro de la Primera Nacional 2026 hay que crear un usuario dentro de la app y contratar el Plan Plus, que tiene un valor de $15.000 mensual.