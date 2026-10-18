EN VIVO: San Martín de Tucumán enfrenta a Midland en La Ciudadela

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El detalle por el Día de la Madre en las remeras del "Santo"
#PrimeraNacional Un día especial Con detalles en honor al día de la madre, La Ciudadela ya se encuentra preparada para el partido entre el Santo y Midland. #VamosCiudadela https://t.co/vF4Ge4zo4n— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) October 18, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán y Midland se enfrentarán este domingo, a las 18.30, por la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará en el Estadio La Ciudadela.
El partido se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la plataforma LPF Play, el sitio oficial de la AFA. Para ver el encuentro de la Primera Nacional 2026 hay que crear un usuario dentro de la app y contratar el Plan Plus, que tiene un valor de $15.000 mensual.