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EN VIVO: San Martín de Tucumán enfrenta a Midland en La Ciudadela

EN VIVO: San Martín de Tucumán enfrenta a Midland en La Ciudadela

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el partido correspondiente a la Primera Nacional 2026.

Por Redacción Deportes Hace 12 Min
17:20 hs

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Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Midland se enfrentarán este domingo, a las 18.30, por la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará en el Estadio La Ciudadela. 

El partido se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la plataforma LPF Play, el sitio oficial de la AFA. Para ver el encuentro de la Primera Nacional 2026 hay que crear un usuario dentro de la app y contratar el Plan Plus, que tiene un valor de $15.000 mensual.

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