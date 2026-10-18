¿Y si se pierden votos por un error de Meta?

Supervisar

Las decisiones comerciales de las plataformas también cambian las condiciones de una campaña. Después de reducir ese contenido, Meta anunció en 2025 que volvería a recomendarlo de manera gradual y personalizada. Conocer una política general, sin embargo, no alcanza para reconstruir cómo se aplicó a una cuenta concreta. En la Unión Europea, el Reglamento de Servicios Digitales exige a las plataformas y buscadores de muy gran tamaño evaluar sus riesgos electorales y someterse a auditorías independientes; también establece deberes de motivación de restricciones por infracciones legales o contractuales y supervisión humana de las decisiones sobre reclamaciones. El Reglamento de Inteligencia Artificial prevé, además, supervisión humana para determinados sistemas electorales de alto riesgo, pero una reforma de 2026 aplazó la aplicación de esas obligaciones hasta el 2 de diciembre de 2027. La Comisión Europea abrió en 2024 una investigación sobre el tratamiento del contenido político de Meta y comunicó en 2025 hallazgos preliminares sobre obstáculos al acceso de investigadores y a las reclamaciones de los usuarios. La discusión sobre quién puede comprobar las decisiones de una plataforma ya tiene consecuencias regulatorias.