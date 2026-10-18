El rumbo de la economía

Los dólares atesorados.- El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sostuvo que la Argentina tiene “un excedente de dólares” y adelantó que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían generar las divisas necesarias para avanzar en el levantamiento de las restricciones cambiarias que todavía afectan a las empresas. El funcionario realizó estas declaraciones durante el evento “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”, en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, celebradas en Tailandia. Durante su exposición, el funcionario afirmó que el Banco Central (BCRA) viene comprando más de U$S 100 millones diarios y que las adquisiciones acumuladas durante este año rondan los U$S 16.000 millones. Según señaló, este escenario contribuye a una mayor estabilidad económica. “Hay un excedente de dólares, a tal punto que el Banco Central viene comprando más de U$S 100 millones de dólares diarios”, expresó Caputo, quien vinculó esta dinámica con la situación actual del mercado cambiario. El titular del Palacio de Hacienda también defendió las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Afirmó que el Gobierno redujo el gasto público un 30% en términos reales y alcanzó el equilibrio fiscal durante el primer mes de mandato. Caputo puso el foco en el volumen de inversiones vinculadas al RIGI, que, según indicó, cuenta con proyectos aprobados por U$S 50.000 millones y otros U$S 160.000 millones en carpeta.
Crecimiento del cuentapropismo.- El empleo independiente informal es el único que crece en Argentina, advirtió el economista Jorge Colina tras analizar la profunda crisis estructural que atraviesa el mercado laboral en el país. El presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) trazó un crudo diagnóstico sobre la pérdida del empleo de calidad, la informalidad y la enorme brecha que separa a la Argentina de las economías más desarrolladas del mundo. En diálogo con Splendid AM 990, el especialista remarcó que las dinámicas de contratación tradicionales se pierden cada vez más y dan paso a una precarización cada vez más extendida. Con respecto a esta tendencia, Colina explicó que “lo único que está creciendo es cuentapropismo informal. La mayoría es un trabajo independiente informal, porque ni siquiera se inscriben en el monotributo, aún cuando es algo muy simple de inscribirse y barato”. Asimismo, el profesional de la economía comparó la composición de la fuerza laboral argentina con los estándares internacionales, lo que deja en evidencia el retroceso del modelo asalariado formal en el plano local. “Los países avanzados como Estados Unidos o en Europa, los asalariados formales son mayoritarios y están cerca de un 90%. En la Argentina tenemos la mitad de la gente asalariada, registrada. Y en el otro 50% que es la informalidad, un 25% es un asalariado en negro y el otro 25 es cuentapropista”, concluyó el titular de Idesa, que expuso que la mitad de los trabajadores del país opera actualmente fuera del sistema de seguridad social.
El peso del elevado endeudamiento.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el peso del pago de deuda aumentó sobre los ingresos de los países de bajos ingresos, a pesar de sus avances para reducir sus niveles de endeudamiento y fortalecer las cuentas públicas. Georgieva detalló que las obligaciones financieras pasaron de representar el 8% al 14% de los ingresos de esos países en los últimos años debido a la inflación y las mayores tasas de interés. Las declaraciones se dieron ayer durante la conferencia de prensa del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), que sesionó en Tailandia.