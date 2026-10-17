EN VIVO: Un zurdazo le da la victoria a Rosario Central que le gana 3-2 a Atlético Tucumán

21:47 hs

Almirón acertó en los cambios

35' STGol de Julián Álvarez marcó para Rosario Central. A dos minutos de su ingreso, el delantero cumplió la misión que le encomendó el DT, Jorge Almirón, y a lo guapo rescató la pelota en mitad de cancha y verticalizó solo, sin mirar hacia los costados, hasta llegar al punto que consideró preciso como para sacar un potente tiro con su pierna izquierda.