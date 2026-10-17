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EN VIVO: Un zurdazo le da la victoria a Rosario Central que le gana 3-2 a Atlético Tucumán

EN VIVO: Un zurdazo le da la victoria a Rosario Central que le gana 3-2 a Atlético Tucumán
FOTO DE OSVALDO RIPOLL.

Álvarez se llevó el balón desde mitad de cancha y no dudó en el ingreso al área. Mirá los goles.

Por Redacción Deportes Hace 1 Min
21:47 hs

Almirón acertó en los cambios

35' STGol de Julián Álvarez marcó para Rosario Central. A dos minutos de su ingreso, el delantero cumplió la misión que le encomendó el DT, Jorge Almirón, y a lo guapo rescató la pelota en mitad de cancha y verticalizó solo, sin mirar hacia los costados, hasta llegar al punto que consideró preciso como para sacar un potente tiro con su pierna izquierda.

21:27 hs

A la par del palo

21' ST Campaz cabeceó incómodo después de un centro cruzado de Di María. Rozó el palo del lado de afuera. Rosario Central sigue más cerca del tercero.

21:17 hs

Rosario Central casi marca nuevamente

10' ST Ingolotti, con sus pies, salva a Atlético Tucumán. Tapó un remate improlijo, mano a mano ante Cantinzano.

21:12 hs

Los rosarinos están más cerca de marcar

7' ST El dominio lo mantiene Rosario Central. El "decano" no tiene orden cuando posee el balón. Distinto a lo que hace el visitante que, cuando maneja la pelota llega mucho más cerca al arco que el rival.

20:57 hs

Buena combinación para el segundo gol de Atlético Tucumán

41' PT Ramiro Ruiz Rodríguez dejó en claro que el local puede manejar criteriosamente el balón.

20:52 hs

Casi sin mirar el arco

36' PT Gol de Alexis Canelo. A lo delantero de pura sangre, el ex Independiente de Avellaneda se elevó casi girando todo su cuerpo. El "Decano" va por el empate.

20:25 hs

Díaz reclama penal

22' PT Sigue el dominio de Rosario Central. Con una desventaja de dos goles el nerviosismo es claro en los jugadores "decanos". Leandro Díaz reclamó que lo habían tocado en el área. "El Loco" había generado una buena jugada individual, logró ingresar al área chica, pero los defensores visitantes lo encerraron sin falta; se dejó caer.

20:20 hs

El segundo gol de los visitantes

6' PT Gastón Ávila. Todo el dominio lo ejerce Rosario Central y además un mal cálculo de Ingolotti ayudó a que los dirigidos por Jorge Almirón estén rápidamente en ventaja.

20:17 hs

El primer gol "canalla"

3' PT Gastón Ávila desvió la pelota que venía por abajo.

19:46 hs

Los 11 del "Deca"

19:28 hs

En buen estado

El campo de juego está en buenas condiciones. El sistema de drenado funcionó muy bien, si se tiene en cuenta las copiosas lluvias de los últimos días. Eso sí, el ritmo será intenso porque la pelota rodará con alta velocidad sobre el césped húmedo. Ambos equipos realizaron el calentamiento previo en simultáneo.

En buen estado
19:17 hs

Todo confirmado en Rosario Central: Di María desde el minuto cero

19:04 hs

Con el DT a la cabeza, el plantel local llegó al estadio

18:33 hs

Los convocados por Falcioni

18:30 hs

El clip presentación de los "decanos"

La 11 de Renzo Tesuri, habitual capitán, es la casaca elegida.

18:25 hs

El "Canalla" llegó con estos jugadores a Tucumán

Lo que tenés que saber

Es un partidazo el que se jugará en el Monumental José Fierro. Las realidades son diferentes: el local, Atlético Tucumán, está enfocado en las semifinales de la Copa Argentina y tiene la última chance para pelear por clasificar entre los ocho mejores; Rosario Central, busca seguir prendido en la cima de la tabla anual. El árbitro será Álvaro Carranza, televisa ESPN Premium.

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