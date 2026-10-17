EN VIVO: El campeón mundial, Ángel Di María, ya está en el estadio de Atlético Tucumán

Lo que tenés que saber

Es un partidazo el que se jugará en el Monumental José Fierro. Las realidades son diferentes: el local, Atlético Tucumán, está enfocado en las semifinales de la Copa Argentina y tiene la última chance para pelear por clasificar entre los ocho mejores; Rosario Central, busca seguir prendido en la cima de la tabla anual. El árbitro será Álvaro Carranza, televisa ESPN Premium.