EN VIVO: El campeón mundial, Ángel Di María, ya está en el estadio de Atlético Tucumán

Todo confirmado en Rosario Central: Di María desde el minuto cero
ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE Así forma #RosarioCentral #TorneoBetano Clausura 2026 Seguilo en vivo por ESPN Premium Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/padahPnxdp https://t.co/5LUWxGfdDT— Rosario Central (@RosarioCentral) October 17, 2026
Con el DT a la cabeza, el plantel local llegó al estadio
Estadio Monumental José Fierro #DaleDeca https://t.co/S6i8mxhltc— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 17, 2026
El vestuario "canalla" ya está en orden
Nuestros colores en Tucumán https://t.co/jjXzxkE71v— Rosario Central (@RosarioCentral) October 17, 2026
Los convocados por Falcioni
*LOS ELEGIDOS PARA ESTE SÁBADO* Julio César Falcioni definió la lista de jugadores convocados para recibir a Rosario Central, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Monumental José Fierro Atlético Tucumán Rosario Central Todo listo para una nueva noche en casa. #DaleDeca— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 16, 2026
El clip presentación de los "decanos"
La 11 de Renzo Tesuri, habitual capitán, es la casaca elegida.
Envidio y truco a del tiempo, a usted le toca jugar #DaleDeca https://t.co/AA1Xrdkw5k— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 17, 2026
El "Canalla" llegó con estos jugadores a Tucumán
Concentrados Atlético Tucumán para la Fecha 13 del Torneo Clausura #VamosCanalla https://t.co/85PuDsWNwC— Rosario Central (@RosarioCentral) October 16, 2026
Lo que tenés que saber
Es un partidazo el que se jugará en el Monumental José Fierro. Las realidades son diferentes: el local, Atlético Tucumán, está enfocado en las semifinales de la Copa Argentina y tiene la última chance para pelear por clasificar entre los ocho mejores; Rosario Central, busca seguir prendido en la cima de la tabla anual. El árbitro será Álvaro Carranza, televisa ESPN Premium.