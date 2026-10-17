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EN VIVO: El campeón mundial, Ángel Di María, ya está en el estadio de Atlético Tucumán

EN VIVO: El campeón mundial, Ángel Di María, ya está en el estadio de Atlético Tucumán
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El "Decano" se presenta desde las 20 con la misión de sumar para garantizar su permanencia y soñar con los playoffs.

Por Redacción Deportes Hace 9 Min
19:17 hs

Todo confirmado en Rosario Central: Di María desde el minuto cero

19:04 hs

Con el DT a la cabeza, el plantel local llegó al estadio

18:43 hs

El vestuario "canalla" ya está en orden

18:33 hs

Los convocados por Falcioni

18:30 hs

El clip presentación de los "decanos"

La 11 de Renzo Tesuri, habitual capitán, es la casaca elegida.

18:25 hs

El "Canalla" llegó con estos jugadores a Tucumán

Lo que tenés que saber

Es un partidazo el que se jugará en el Monumental José Fierro. Las realidades son diferentes: el local, Atlético Tucumán, está enfocado en las semifinales de la Copa Argentina y tiene la última chance para pelear por clasificar entre los ocho mejores; Rosario Central, busca seguir prendido en la cima de la tabla anual. El árbitro será Álvaro Carranza, televisa ESPN Premium.

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