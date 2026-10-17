Atlético Tucumán perdió 3-2 en un partido que fue frenético

Final del partido: Atlético Tucumán 2-Rosario Central 3
El equipo de Julio César Falcioni no puede ganar en su cancha desde el 20 de marzo. La última victoria fue el 1-0 frente a Gimnasia, hasta ahora el único triunfo de la era del DT. Desde entonces, Atlético acumula cinco empates y cinco derrotas en casa. Rosario Central, en el partido correspondiente a la fecha 13, hizo valer la jerarquía de Ángel Di María que estuvo muy bien acompañado por sus compañeros. El "Canalla" está puntero de la zona B por diferencia de gol, muy firme para clasificar a los playoffs y en la tabla anual tiene cupo para la Copa Libertadores.
Atlético Tucumán sigue fuera de los ocho mejores, a siete puntos del octavo. Su próximo compromiso por la Liga Profesional será frente a Tigre, el viernes. El miércoles jugará ante Platense por la semifinal de la Copa Argentina.
Almirón acertó en los cambios
35' STGol de Julián Fernández marcó para Rosario Central. A dos minutos de su ingreso, el delantero cumplió la misión que le encomendó el DT, Jorge Almirón, y a lo guapo rescató la pelota en mitad de cancha. Verticalizó solo, sin mirar hacia los costados, hasta llegar al punto que consideró preciso como para sacar un potente tiro con su pierna izquierda.
¡¡QUÉ GOLAZO!! ¡JULIÁN FERNÁNDEZ SE MANDÓ UNA CORRIDA INFERNAL Y DEFINIÓ DE ZURDA PARA QUE CENTRAL PASE AL FRENTE EN EL MARCADOR VS. ATLÉTICO TUCUMÁN! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/N3nKsbSlPy— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
A la par del palo
21' ST Campaz cabeceó incómodo después de un centro cruzado de Di María. Rozó el palo del lado de afuera. Rosario Central sigue más cerca del tercero.
Rosario Central casi marca nuevamente
10' ST Ingolotti, con sus pies, salva a Atlético Tucumán. Tapó un remate improlijo, mano a mano ante Cantinzano.
Los rosarinos están más cerca de marcar
7' ST El dominio lo mantiene Rosario Central. El "decano" no tiene orden cuando posee el balón. Distinto a lo que hace el visitante que, cuando maneja la pelota llega mucho más cerca al arco que el rival.
Buena combinación para el segundo gol de Atlético Tucumán
41' PT Ramiro Ruiz Rodríguez dejó en claro que el local puede manejar criteriosamente el balón.
¡PARTIDAZO EN EL MONUMENTAL JOSÉ FIERRO! ¡Ruiz Rodríguez se filtró en la defensa y firmó el empate para Atlético Tucumán ante Rosario Central! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/XXRCZBNF95— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
Casi sin mirar el arco
36' PT Gol de Alexis Canelo. A lo delantero de pura sangre, el ex Independiente de Avellaneda se elevó casi girando todo su cuerpo. El "Decano" va por el empate.
¡CON LA NUCA! Alexis Canelo definió de espaldas al arco y descontó para Atlético Tucumán vs. Rosario Central. ¡Qué recurso! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/ad5G4IuJr7— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
Díaz reclama penal
22' PT Sigue el dominio de Rosario Central. Con una desventaja de dos goles el nerviosismo es claro en los jugadores "decanos". Leandro Díaz reclamó que lo habían tocado en el área. "El Loco" había generado una buena jugada individual, logró ingresar al área chica, pero los defensores visitantes lo encerraron sin falta; se dejó caer.
El segundo gol de los visitantes
6' PT Gastón Ávila. Todo el dominio lo ejerce Rosario Central y además un mal cálculo de Ingolotti ayudó a que los dirigidos por Jorge Almirón estén rápidamente en ventaja.
¡¡ESTÁS LOCO, GATO!! ¡GASTÓN ÁVILA SACÓ UN CENTRO/ARCO Y FIRMÓ SU DOBLETE PARA ROSARIO CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/IJItfnKMDK— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
El primer gol "canalla"
3' PT Gastón Ávila desvió la pelota que venía por abajo.
¡LOS CANALLAS SALIERON CON TODO! Ángel Di María buscó con el centro bajo y el Gato Ávila la desvió para el primero de Central vs. Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/5sgfB1uSer— SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026
Los 11 del "Deca"
La formación inicial de Atlético Tucumán para enfrentar a Rosario Central en una nueva fecha del Torneo Mercado Libre. Seguilo en vivo por ESPN Premium Suscribite al https://t.co/INPy0tFgsl #TorneoMercadoLibre #DaleDeca https://t.co/G7HPcuFl4g— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 17, 2026
En buen estado
El campo de juego está en buenas condiciones. El sistema de drenado funcionó muy bien, si se tiene en cuenta las copiosas lluvias de los últimos días. Eso sí, el ritmo será intenso porque la pelota rodará con alta velocidad sobre el césped húmedo. Ambos equipos realizaron el calentamiento previo en simultáneo.
Todo confirmado en Rosario Central: Di María desde el minuto cero
ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE Así forma #RosarioCentral #TorneoBetano Clausura 2026 Seguilo en vivo por ESPN Premium Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/padahPnxdp https://t.co/5LUWxGfdDT— Rosario Central (@RosarioCentral) October 17, 2026
Con el DT a la cabeza, el plantel local llegó al estadio
Estadio Monumental José Fierro #DaleDeca https://t.co/S6i8mxhltc— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 17, 2026
Los convocados por Falcioni
*LOS ELEGIDOS PARA ESTE SÁBADO* Julio César Falcioni definió la lista de jugadores convocados para recibir a Rosario Central, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Monumental José Fierro Atlético Tucumán Rosario Central Todo listo para una nueva noche en casa. #DaleDeca— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 16, 2026
El clip presentación de los "decanos"
La 11 de Renzo Tesuri, habitual capitán, es la casaca elegida.
Envidio y truco a del tiempo, a usted le toca jugar #DaleDeca https://t.co/AA1Xrdkw5k— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 17, 2026
El "Canalla" llegó con estos jugadores a Tucumán
Concentrados Atlético Tucumán para la Fecha 13 del Torneo Clausura #VamosCanalla https://t.co/85PuDsWNwC— Rosario Central (@RosarioCentral) October 16, 2026
Lo que tenés que saber
Es un partidazo el que se jugará en el Monumental José Fierro. Las realidades son diferentes: el local, Atlético Tucumán, está enfocado en las semifinales de la Copa Argentina y tiene la última chance para pelear por clasificar entre los ocho mejores; Rosario Central, busca seguir prendido en la cima de la tabla anual. El árbitro será Álvaro Carranza, televisa ESPN Premium.