Atlético Tucumán perdió 3-2 en un partido que fue frenético

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Final del partido: Atlético Tucumán 2-Rosario Central 3

El equipo de Julio César Falcioni no puede ganar en su cancha desde el 20 de marzo. La última victoria fue el 1-0 frente a Gimnasia, hasta ahora el único triunfo de la era del DT. Desde entonces, Atlético acumula cinco empates y cinco derrotas en casa. Rosario Central, en el partido correspondiente a la fecha 13, hizo valer la jerarquía de Ángel Di María que estuvo muy bien acompañado por sus compañeros. El "Canalla" está puntero de la zona B por diferencia de gol, muy firme para clasificar a los playoffs y en la tabla anual tiene cupo para la Copa Libertadores.

Atlético Tucumán sigue fuera de los ocho mejores, a siete puntos del octavo. Su próximo compromiso por la Liga Profesional será frente a Tigre, el viernes. El miércoles jugará ante Platense por la semifinal de la Copa Argentina.