Jaime Abello: “Hoy, con la inteligencia artificial, la mentira es más fácil que nunca”

“El periodismo es la voz incómoda frente al diluvio de propaganda que viene de los poderosos, llámese gobierno, políticos o empresarios, que están en plan de vendernos o imponernos su narrativa y el periodismo muchas veces desenmascara. El periodismo exige responsabilidad, señala las inconsistencias y las incoherencias; resalta las cosas que quieren esconderse. Además, cuando está bien hecho, el periodismo ayuda a comprender fenómenos altamente complejos, como el desafío que representa el uso de la tecnología para controlar, para concentrar poder, conocimiento, riqueza, influencia y cómo todo ese poder tecnológico tiene un costo ambiental, económico, social y político, que es algo que nos tratan de ocultar. El periodismo -remarca- está siendo desacreditado; su piso económico se ha movido y pierde, a veces, identidad en medio de la catarata de contenidos que circulan en las redes. Las competencias son muy desiguales, porque los algoritmos hacen prevalecer los contenidos más emocionales (la rabia, la indignación); entonces al tratar de producir información nos está obligando a performatizarla; el margen de atención es cada vez más reducido y las tendencias autoritarias se están imponiendo en el continente desde el punto de vista político. Estados Unidos se convirtió en un país enemigo declarado de la prensa y detrás de todo esto están las redes de comunicadores y consultores políticos que se mueven clandestinamente para que en la comunicación política no haya voces adversas”.

Ante este diluvio de propaganda y desconfianza, la receta de Jaime no es la guerra, sino la serenidad y la excelencia extrema. “Necesitamos que las únicas buenas historias que salgan sean las que son verdad”, dice con firmeza. En tiempos de inteligencia artificial y ficciones descontroladas, el periodismo debe esmerarse más que nunca, colaborar entre colegas y defender la democracia con la verdad como único escudo -dice-. Estamos obligados a ser mucho mejores que lo que hemos sido en cualquier momento en la historia del periodismo, porque las audiencias son cada vez más desconfiadas y exigentes. Y la reputación está en juego constantemente. Es el momento de desarrollar la solidaridad y apelar a que se reconozca al periodismo como una fuerza importante para mantener la democracia real y salvarla del autoritarismo. Hoy, con la Inteligencia Artificial, la mentira es más fácil que nunca y es un vehículo para manipular”.