Las precipitaciones de octubre llegaron justo en un momento decisivo para el trigo

Los productores de trigo afirman, en general, que si las enfermedades no aparecen, esta campaña seguramente será muy buena, porque estas lluvias llegan oportunamente para ponerle un piso al rinde en plena definición del potencial. A principios de la semana, los técnicos destacaban que los cultivos marcaban el daño de la falta de agua y de las heladas de principios de setiembre, sobre todo en el oeste de la región, y que las expectativas de rindes caían en toda la región. Ahora, productores de una importante zona de Santa Fe indicaron: “Donde llovió más de 40 mm habrá recuperación de los potenciales”.