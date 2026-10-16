Del pogo noventoso al abrazo familiar: Flema une a tres generaciones en Tucumán

A lo largo de los años, los cambios de formación han sido comprendidos como un proceso natural dentro de la dinámica de cualquier grupo de larga trayectoria, agradeciendo el aporte de quienes formaron parte del camino y concentrando la energía en componer, grabar y salir a tocar. Asimismo, la evolución técnica en los estudios de grabación ha permitido enriquecer la producción sonora de sus producciones recientes, adaptando su lírica a problemáticas contemporáneas que no existían en los años 90, como el impacto de las redes sociales.