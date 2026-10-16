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Federal Amateur: Ateneo Parroquial y Experimental defienden sus ventajas en los octavos de final

El “Expreso del Este” ganó 2-0 la ida y recibe este domingo a Central Norte. Mientras tanto, Concepción FC buscará revertir el 1-2 ante Experimental.

CON VENTAJA. El plantel de Ateneo Parroquial, que ganó 2-0 en la ida, recibirá el domingo a Central Norte en Alderetes.
CON VENTAJA. El plantel de Ateneo Parroquial, que ganó 2-0 en la ida, recibirá el domingo a Central Norte en Alderetes. Foto de Gianluca Ortiz/Prensa Ateneo.
Por Redacción Deportes Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Este domingo, Ateneo Parroquial y Experimental defienden sus ventajas de ida ante Central Norte y Concepción FC por los octavos del Federal Amateur en Tucumán.
  • Ateneo se impuso 2-0 en la ida y Experimental ganó 2-1 ante un Concepción FC que llegó como el mejor de la zona, en duelos marcados por refuerzos y bajas por sanción.
  • Los vencedores de estas llaves tucumanas avanzarán a los cuartos de final de la Región Norte, manteniendo vivo el sueño del ascenso al Torneo Federal A.
Resumen generado con IA

Los desquites de los octavos de final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur se disputarán este domingo, con dos series entre equipos tucumanos.

En Alderetes, Ateneo Parroquial recibirá a Central Norte desde las 16, con el arbitraje de Sebastián D’Arpino. El “Expreso del Este”, dirigido por la dupla Maximiliano Romano-Sergio Lobo, llega con la ventaja del 2-0 conseguido en la ida, en Barrio El Bosque, aunque no podrá contar con Matías González, suspendido por dos fechas. Su lugar lo ocuparía Mario Alderete o Santiago Vizcarra.

El plantel de Ateneo se reforzó con los hermanos Agustín y Matías Smith y con Matías Perdigón, que lograron el ascenso al Federal A con Tucumán Central, además de sumar la experiencia de José Fernández y Exequiel Narese.

Del otro lado, Central Norte necesita revertir la serie y tampoco estará completo: Lautaro Prado cumple una suspensión de dos fechas. El equipo de Alejandro Bernat apostará a la conducción de José Suásnabar y al poder ofensivo de Matías Prado y Lautaro Rojas.

Revancha en la “Perla del Sur”

Más tarde, a las 19, Concepción FC recibirá a Experimental en “La Perla del Sur”, con el arbitraje de Lautaro Cazorla. Los “Cuervos del Sur” llegaron a esta instancia como el mejor equipo de la región, tras sumar 16 de los 18 puntos en juego, pero cayeron 2-1 en la ida y ahora están obligados a dar vuelta la historia. Para pelear por el ascenso al Federal A, el equipo de Mario Suárez incorporó refuerzos de renombre, como Franco Barrera, Brahian Collante, Felipe Estrada y Facundo Cruz.

Enfrente estará un Experimental que llega con la ventaja y que es conducido por la dupla Ariel Suárez-Leandro Herrera. Se trata de un equipo trabajador y equilibrado en todas sus líneas, con jugadores de oficio como César More, la conducción de Kevin Tusa y la puntería de su goleador, Agustín Navarro. Eso sí, tendrá dos bajas por expulsión: René Urueña y Mariano Peralta, que vio la doble amarilla.

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