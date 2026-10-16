Federal Amateur: Ateneo Parroquial y Experimental defienden sus ventajas en los octavos de final

Revancha en la “Perla del Sur”

Más tarde, a las 19, Concepción FC recibirá a Experimental en “La Perla del Sur”, con el arbitraje de Lautaro Cazorla. Los “Cuervos del Sur” llegaron a esta instancia como el mejor equipo de la región, tras sumar 16 de los 18 puntos en juego, pero cayeron 2-1 en la ida y ahora están obligados a dar vuelta la historia. Para pelear por el ascenso al Federal A, el equipo de Mario Suárez incorporó refuerzos de renombre, como Franco Barrera, Brahian Collante, Felipe Estrada y Facundo Cruz.