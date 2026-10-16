El "Cacique" Medina, furioso por la inhabilitación de Marcos Rojo: apuntó contra la Conmebol y la AFA

Sus declaraciones llegan en medio de la tensa relación entre Estudiantes y la AFA, que en la previa del partido suspendió por tres meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón, por los incidentes en la Supercopa Internacional. Mientras tanto, el club recurrirá al TAS en busca de una medida cautelar que le permita a Rojo jugar la revancha, el jueves próximo en el Maracaná.