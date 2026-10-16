DeportesFútbol

El "Cacique" Medina, furioso por la inhabilitación de Marcos Rojo: apuntó contra la Conmebol y la AFA

Tras el empate ante Flamengo, el DT de Estudiantes sugirió que con otro club se hubiese actuado distinto. El "Pincha" recurrirá al TAS.

MOLESTO. Alexander Medina cuestionó la inhabilitación de Marcos Rojo y el calendario que afrontó Estudiantes.
MOLESTO. Alexander Medina cuestionó la inhabilitación de Marcos Rojo y el calendario que afrontó Estudiantes.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras empatar ante Flamengo por la Libertadores, el DT de Estudiantes, Alexander Medina, criticó a Conmebol y la AFA por vetar a Marcos Rojo y sobrecargar el fixture.
  • Conmebol rechazó la inscripción de Rojo por las normas de fichajes de la FIFA. El reclamo surge en medio de tensiones con la AFA y la reciente sanción al presidente Verón.
  • Estudiantes acudirá al TAS mediante una cautelar para intentar que Rojo dispute la revancha en el Maracaná, buscando respaldo dirigencial para competir a nivel continental.
Resumen generado con IA

Alexander “Cacique” Medina no ocultó su malestar después del empate de Estudiantes ante Flamengo, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El entrenador uruguayo apuntó contra la decisión de la Conmebol de no habilitar a Marcos Rojo y contra el calendario que, según su visión, le impuso la AFA al club platense.

El defensor llegó desde Racing para reforzar al "Pincha" en la Copa, pero el organismo sudamericano rechazó su inscripción al considerar que no cumplía con los requisitos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA para habilitar futbolistas fuera del período de pases.

Medina dejó entrever sospechas sobre la decisión. Admitió que no tiene pruebas, aunque dijo no tener dudas y habló de indicios de un trato distinto. “Si fuera otro club en esta situación se hubiese actuado diferente”, disparó.

El calendario

El DT también cuestionó a la AFA por la seguidilla de partidos decisivos que afrontó Estudiantes antes de la semifinal. Sostuvo que el equipo quedó devastado por el calendario, que perdieron jugadores por el desgaste y propuso que, en estas instancias, se puedan suspender partidos del campeonato local.

Además, remarcó que el "Pincha" es el único club argentino que sigue en carrera en la Libertadores, frente a tres equipos brasileños, y reclamó más respaldo de las autoridades del fútbol argentino para competir ante clubes con mayor poderío económico, deportivo y político.

Sus declaraciones llegan en medio de la tensa relación entre Estudiantes y la AFA, que en la previa del partido suspendió por tres meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón, por los incidentes en la Supercopa Internacional. Mientras tanto, el club recurrirá al TAS en busca de una medida cautelar que le permita a Rojo jugar la revancha, el jueves próximo en el Maracaná.

Temas Club Estudiantes de La PlataAsociación del Fútbol ArgentinoCopa Libertadores de América 2015Marcos RojoArgentinaFlamengoEstudiantes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco
2

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
3

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
4

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
5

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
5

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Más Noticias
Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

Buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking en el cerro Ñuñorco

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Comentarios