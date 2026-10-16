El "Cacique" Medina, furioso por la inhabilitación de Marcos Rojo: apuntó contra la Conmebol y la AFA

Resumen para apurados
- Tras empatar ante Flamengo por la Libertadores, el DT de Estudiantes, Alexander Medina, criticó a Conmebol y la AFA por vetar a Marcos Rojo y sobrecargar el fixture.
- Conmebol rechazó la inscripción de Rojo por las normas de fichajes de la FIFA. El reclamo surge en medio de tensiones con la AFA y la reciente sanción al presidente Verón.
- Estudiantes acudirá al TAS mediante una cautelar para intentar que Rojo dispute la revancha en el Maracaná, buscando respaldo dirigencial para competir a nivel continental.
Alexander “Cacique” Medina no ocultó su malestar después del empate de Estudiantes ante Flamengo, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El entrenador uruguayo apuntó contra la decisión de la Conmebol de no habilitar a Marcos Rojo y contra el calendario que, según su visión, le impuso la AFA al club platense.
El defensor llegó desde Racing para reforzar al "Pincha" en la Copa, pero el organismo sudamericano rechazó su inscripción al considerar que no cumplía con los requisitos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA para habilitar futbolistas fuera del período de pases.
Medina dejó entrever sospechas sobre la decisión. Admitió que no tiene pruebas, aunque dijo no tener dudas y habló de indicios de un trato distinto. “Si fuera otro club en esta situación se hubiese actuado diferente”, disparó.
El calendario
El DT también cuestionó a la AFA por la seguidilla de partidos decisivos que afrontó Estudiantes antes de la semifinal. Sostuvo que el equipo quedó devastado por el calendario, que perdieron jugadores por el desgaste y propuso que, en estas instancias, se puedan suspender partidos del campeonato local.
Además, remarcó que el "Pincha" es el único club argentino que sigue en carrera en la Libertadores, frente a tres equipos brasileños, y reclamó más respaldo de las autoridades del fútbol argentino para competir ante clubes con mayor poderío económico, deportivo y político.
Sus declaraciones llegan en medio de la tensa relación entre Estudiantes y la AFA, que en la previa del partido suspendió por tres meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón, por los incidentes en la Supercopa Internacional. Mientras tanto, el club recurrirá al TAS en busca de una medida cautelar que le permita a Rojo jugar la revancha, el jueves próximo en el Maracaná.