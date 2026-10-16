La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán reclamó a la AFA la reducción de la sanción a Nahuel Gallardo, luego de que el Tribunal beneficiara al delantero rival expulsado en la misma jugada.
- Gallardo y Lautaro Gordillo recibieron tres fechas tras un cruce en La Ciudadela, pero el Tribunal le dio por cumplida la pena al atacante salteño tras purgar solo una jornada.
- De prosperar el pedido, Gallardo podrá reaparecer este domingo ante Midland, un alivio para el club en su meta de ganar los partidos restantes y clasificar al Reducido.
La relación entre San Martín y la AFA atraviesa días de tensión. Primero fue el gol anulado a Diego Diellos en Jujuy y el cruce de la dirigencia con el árbitro Bruno Amiconi; después, el rechazo del descargo por la expulsión de Nahuel Gallardo. Ahora, una resolución del Tribunal de Disciplina sobre un jugador de Gimnasia y Tiro abrió un nuevo frente.
El Tribunal le dio por cumplida la sanción a Lautaro Gordillo, delantero y goleador del “Albo”, que podrá jugar esta noche ante Atlanta, en Salta. El futbolista había sido suspendido por tres fechas tras su expulsión en el triunfo 1-0 del “Santo”, el 4 de octubre en La Ciudadela, pero sólo cumplió una, ante Gimnasia de Jujuy. La resolución figura en el boletín 6960, publicado ayer, en aplicación del artículo 25 del Código Disciplinario.
Gordillo no fue el único expulsado de ese partido. En el cierre, tras un supuesto cruce entre ambos, el árbitro Maximiliano Manduca también le mostró la roja a Gallardo. El Tribunal le aplicó la misma pena, tres partidos, pero en su caso no hubo cambios: ya cumplió uno, el domingo ante Atlanta en Villa Crespo, y todavía debería perderse los duelos con Midland y Quilmes.
La apelación de San Martín
La decisión sorprendió a los hinchas de San Martín, sobre todo porque el club ya había reclamado por la sanción del defensor. El 7 de octubre, a través de un comunicado, informó que había presentado un descargo ante el Tribunal, con las pruebas correspondientes, y pidió que se revisara el informe de Manduca y se levantara la suspensión. Según la lectura del club, el video de la jugada mostraba que Gallardo no había agredido a su rival. Al día siguiente, sin embargo, el Tribunal confirmó las tres fechas.
Con el antecedente de Gordillo sobre la mesa, la comisión directiva del "Santo" volvió a elevar el reclamo a la AFA y todo indica que en las próximas horas podría haber novedades. Un allegado a la dirigencia se mostró optimista. “Somos positivos con que se levantará la sanción. Esperamos una resolución similar a la del jugador de Gimnasia y Tiro”, le confió a LA GACETA.
La eventual vuelta de Gallardo sería un alivio para Alejandro Orfila en el momento más delicado de la temporada. Con 43 puntos, el "Santo" marcha décimo en la zona B, a cuatro de Colegiales, último clasificado al Reducido, y necesita ganar los tres partidos que le quedan. El primero será el domingo, desde las 18.30, ante Midland en La Ciudadela. En Villa Crespo, Rodrigo Ayala ocupó el lateral izquierdo en su lugar.