DeportesSan Martín de Tucumán

La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

El delantero de Gimnasia y Tiro cumplió una sola de sus tres fechas. Si el Tribunal de Disciplina aplica el mismo criterio, el lateral izquierdo podría jugar contra Midland.

EN ESPERA. Nahuel Gallardo ya cumplió una de sus tres fechas de suspensión. La CD de San Martín volvió a reclamar ante la AFA para que pueda jugar ante Midland.
EN ESPERA. Nahuel Gallardo ya cumplió una de sus tres fechas de suspensión. La CD de San Martín volvió a reclamar ante la AFA para que pueda jugar ante Midland. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán reclamó a la AFA la reducción de la sanción a Nahuel Gallardo, luego de que el Tribunal beneficiara al delantero rival expulsado en la misma jugada.
  • Gallardo y Lautaro Gordillo recibieron tres fechas tras un cruce en La Ciudadela, pero el Tribunal le dio por cumplida la pena al atacante salteño tras purgar solo una jornada.
  • De prosperar el pedido, Gallardo podrá reaparecer este domingo ante Midland, un alivio para el club en su meta de ganar los partidos restantes y clasificar al Reducido.
Resumen generado con IA

La relación entre San Martín y la AFA atraviesa días de tensión. Primero fue el gol anulado a Diego Diellos en Jujuy y el cruce de la dirigencia con el árbitro Bruno Amiconi; después, el rechazo del descargo por la expulsión de Nahuel Gallardo. Ahora, una resolución del Tribunal de Disciplina sobre un jugador de Gimnasia y Tiro abrió un nuevo frente.

El Tribunal le dio por cumplida la sanción a Lautaro Gordillo, delantero y goleador del “Albo”, que podrá jugar esta noche ante Atlanta, en Salta. El futbolista había sido suspendido por tres fechas tras su expulsión en el triunfo 1-0 del “Santo”, el 4 de octubre en La Ciudadela, pero sólo cumplió una, ante Gimnasia de Jujuy. La resolución figura en el boletín 6960, publicado ayer, en aplicación del artículo 25 del Código Disciplinario.

Gordillo no fue el único expulsado de ese partido. En el cierre, tras un supuesto cruce entre ambos, el árbitro Maximiliano Manduca también le mostró la roja a Gallardo. El Tribunal le aplicó la misma pena, tres partidos, pero en su caso no hubo cambios: ya cumplió uno, el domingo ante Atlanta en Villa Crespo, y todavía debería perderse los duelos con Midland y Quilmes.

La apelación de San Martín

La decisión sorprendió a los hinchas de San Martín, sobre todo porque el club ya había reclamado por la sanción del defensor. El 7 de octubre, a través de un comunicado, informó que había presentado un descargo ante el Tribunal, con las pruebas correspondientes, y pidió que se revisara el informe de Manduca y se levantara la suspensión. Según la lectura del club, el video de la jugada mostraba que Gallardo no había agredido a su rival. Al día siguiente, sin embargo, el Tribunal confirmó las tres fechas.

Con el antecedente de Gordillo sobre la mesa, la comisión directiva del "Santo" volvió a elevar el reclamo a la AFA y todo indica que en las próximas horas podría haber novedades. Un allegado a la dirigencia se mostró optimista. “Somos positivos con que se levantará la sanción. Esperamos una resolución similar a la del jugador de Gimnasia y Tiro”, le confió a LA GACETA.

La eventual vuelta de Gallardo sería un alivio para Alejandro Orfila en el momento más delicado de la temporada. Con 43 puntos, el "Santo" marcha décimo en la zona B, a cuatro de Colegiales, último clasificado al Reducido, y necesita ganar los tres partidos que le quedan. El primero será el domingo, desde las 18.30, ante Midland en La Ciudadela. En Villa Crespo, Rodrigo Ayala ocupó el lateral izquierdo en su lugar.

Temas Gimnasia y Tiro de SaltaPrimera NacionalAsociación del Fútbol ArgentinoMatías GarcíaSan MartínDarío SandTribunal de DisciplinaAlejandro Orfila
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
2

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
3

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
4

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias
5

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados
5

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Más Noticias
Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Tres meses de suspensión para la cúpula de la Liga Tucumana: las graves denuncias detrás del fallo

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Comentarios