La AFA redujo la sanción del rival expulsado con Gallardo: cuál será la postura de la CD de San Martín

La apelación de San Martín

La decisión sorprendió a los hinchas de San Martín, sobre todo porque el club ya había reclamado por la sanción del defensor. El 7 de octubre, a través de un comunicado, informó que había presentado un descargo ante el Tribunal, con las pruebas correspondientes, y pidió que se revisara el informe de Manduca y se levantara la suspensión. Según la lectura del club, el video de la jugada mostraba que Gallardo no había agredido a su rival. Al día siguiente, sin embargo, el Tribunal confirmó las tres fechas.