Franco Colapinto vuelve a correr la Fórmula 1 en Estados Unidos: cuándo y dónde ver la carrera

El Gran Premio se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Para el piloto argentino se trata de un escenario conocido, con antecedentes dispares. Finalizó décimo con Williams en 2024 y decimoséptimo en 2025.



El objetivo inmediato del equipo Alpine será revertir la frustración de Singapur, donde sendos problemas mecánicos en su auto lo obligaron a abandonar tanto en la prueba Sprint como en la carrera del domingo. En territorio norteamericano, el bonaerense buscará reencontrarse con un resultado positivo.