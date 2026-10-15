Messi vuelve al estadio de su última gran noche con la Selección: Inter Miami visita a Atlanta United

Resumen para apurados
- Este sábado, Lionel Messi visitará con Inter Miami a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium por la MLS, regresando al escenario de su última gran noche con Argentina.
- En ese estadio, Messi venció a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026. Llega tras clasificar a Inter a playoffs, aunque el DT Kily González evalúa rotar por cansancio.
- El encuentro enfrentará a Messi con Gerardo Martino y pondrá a prueba su dosificación física, clave para encarar la fase final de la MLS ya clasificados a playoffs.
Lionel Messi volverá este sábado a un estadio que le trae recuerdos imborrables. Inter Miami visitará a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium, el mismo escenario donde la Selección Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, en la que fue su última gran actuación con la celeste y blanca.
Aquel 15 de julio, el capitán fue determinante en el final del partido: dio las asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y, tras el pitazo final, se arrodilló emocionado y se fundió en un abrazo con sus compañeros.
Después de su despedida de la Selección, Messi jugó los 90 minutos en los triunfos de Inter Miami ante DC United (4-0, con dos goles suyos) y New York City (2-0), resultado que le aseguró al equipo un lugar en los playoffs de la MLS. En ese último partido participó del gol de Berterame y asistió a De Paul.
La duda del cansancio
La única incógnita pasa por su estado físico, ya que al final del partido del miércoles se lo vio cansado. El DT, Kily González, anticipó que deberá rotar más de lo previsto por el desgaste y el calor, aunque dejó en claro el lugar del capitán. “Ni hablar de Lionel, que es un caso aparte”, señaló.
Si finalmente está en cancha, el rosarino se reencontrará con varios conocidos: Atlanta United es dirigido por Gerardo Martino, su ex DT en la Selección y en Barcelona, y cuenta con los argentinos Lucas Hoyos, Elías Báez y Giuliano Galoppo.
El equipo viajará el viernes a Atlanta para un partido que, más allá de los puntos, tendrá un condimento especial para Messi: volver al lugar donde escribió una de las últimas páginas de su historia con la Selección.