Un penal insólito en la Copa Caribeña: caminó eternamente hacia la pelota, pateó débil y se lo atajaron

Trayvone Reid tuvo en sus pies la chance de encaminar la clasificación de Mount Pleasant a la final de la Copa Caribeña de la Concacaf, pero eligió una forma muy particular de ejecutar un penal. Tras una caminata que pareció interminable, el delantero jamaiquino sacó un remate débil al centro del arco y el arquero del Club Sando, de Trinidad y Tobago, se lo atajó sin problemas.