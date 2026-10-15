Un penal insólito en la Copa Caribeña: caminó eternamente hacia la pelota, pateó débil y se lo atajaron

Resumen para apurados
- Trayvone Reid, de Mount Pleasant, falló un penal clave tras una insólita caminata durante el 1-1 ante Club Sando por la Copa Caribeña en Puerto España.
- El atacante jamaiquino provocó la falta y pateó débil al medio sobre el final del primer tiempo; luego, el conjunto trinitense reaccionó e igualó el duelo.
- Con la serie semifinal abierta, el campeón defensor definirá el pase a la final del certamen internacional la próxima semana como local en el Sabina Park.
Trayvone Reid tuvo en sus pies la chance de encaminar la clasificación de Mount Pleasant a la final de la Copa Caribeña de la Concacaf, pero eligió una forma muy particular de ejecutar un penal. Tras una caminata que pareció interminable, el delantero jamaiquino sacó un remate débil al centro del arco y el arquero del Club Sando, de Trinidad y Tobago, se lo atajó sin problemas.
La jugada se produjo en los minutos finales del primer tiempo de la semifinal de ida, en Puerto España, con Mount Pleasant arriba 1-0. El propio Reid forzó la falta con un enganche que terminó en una mano del defensor Joshua Alexander dentro del área.
El fallo resultó caro. En lugar de irse al descanso con un 2-0 que hubiera tenido mucho valor como visitante, el equipo jamaiquino vio cómo el local reaccionaba en el complemento: antes del cuarto de hora, el mediocampista Daniel David tomó un rebote, dejó en el camino a un defensor y empató con un remate rasante.
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Pudo ser peor
Incluso, Mount Pleasant estuvo cerca de perderlo. Sobre el final, una intervención de Kyle Ming le negó el gol a Marc Wharfe, que tenía el arco a su merced, y dos minutos después el travesaño devolvió un potente remate de Shackiel Henry.
Con el 1-1, el vigente campeón del certamen, que en la edición anterior superó a Universidad O&M de República Dominicana, buscará la clasificación la semana próxima en el Sabina Park.
En la otra semifinal, Portmore United, también de Jamaica, le ganó 3-1 en la ida al Violette Athletic Club de Haití, por lo que la final podría quedar en manos de dos equipos jamaiquinos.