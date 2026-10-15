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Racing-Independiente, en la previa: lo que dijeron los capitanes antes del clásico del domingo en el Cilindro

Facundo Cambeses e Iván Marcone hablaron en la conferencia conjunta de la Liga Profesional. El partido será por la fecha 13 del Clausura.

CARA A CARA. Facundo Cambeses e Iván Marcone, capitanes de Racing e Independiente, palpitaron el clásico de Avellaneda.
CARA A CARA. Facundo Cambeses e Iván Marcone, capitanes de Racing e Independiente, palpitaron el clásico de Avellaneda.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este jueves, los capitanes Cambeses y Marcone palpitaron en conferencia el clásico entre Racing e Independiente, que se disputará el domingo en el Cilindro por el Clausura.
  • Racing llega golpeado tras un semestre irregular y pondrá dos juveniles en defensa, mientras que Independiente arriba enfocado pero en medio de una tensa interna política.
  • El resultado funcionará como un punto de inflexión para el ciclo de Racing y medirá la capacidad del plantel de Independiente de blindarse ante las inminentes elecciones.
Resumen generado con IA

El clásico de Avellaneda ya se juega en las palabras. Facundo Cambeses e Iván Marcone, capitanes de Racing e Independiente, participaron este jueves de la habitual conferencia de prensa conjunta que organiza la Liga Profesional, en la previa del duelo del domingo a las 14.45 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del torneo Clausura.

El arquero de la Academia no escondió el mal momento: reconoció que el semestre y el año no fueron buenos, aunque recordó que cada clásico es un mundo y que un triunfo puede convertirse en un partido bisagra. “Tenemos que dejar la vida porque tenemos que ganar”, afirmó.

Cambeses también se refirió a los dos zagueros juveniles que jugarán delante suyo, Mateo Martínez y Gonzalo Escudero. Explicó que desde la experiencia intentan transmitirles tranquilidad y destacó que, como chicos formados en el club, saben lo que significan estos partidos. Además, agradeció la fidelidad de los hinchas, incluso en los momentos más difíciles.

La interna del "Rojo"

Del otro lado, Marcone aseguró que Independiente llega muy bien, después de una semana de trabajo con un grupo unido y enfocado en sumar de a tres en un partido especial.

El volante también habló de la delicada situación política del club, a pocas semanas de las elecciones. Admitió que existe incertidumbre, pero remarcó que el plantel solo piensa en el partido y que la política no entrará al vestuario.

Antes de cerrar, dejó una reflexión: advirtió que hoy la rivalidad parece estar más dentro de los clubes que entre Racing e Independiente, y pidió que en el "Rojo" sean todos de Independiente y no rivales entre sí.

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