Racing-Independiente, en la previa: lo que dijeron los capitanes antes del clásico del domingo en el Cilindro

El clásico de Avellaneda ya se juega en las palabras. Facundo Cambeses e Iván Marcone, capitanes de Racing e Independiente, participaron este jueves de la habitual conferencia de prensa conjunta que organiza la Liga Profesional, en la previa del duelo del domingo a las 14.45 en el estadio Presidente Perón, por la fecha 13 del torneo Clausura.