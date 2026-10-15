Se terminó la novela: la Justicia de Brasil ratificó que Boca y Vasco jugarán la revancha en el Maracaná

La novela por la sede de la revancha entre Boca y Vasco da Gama parece haber llegado a su fin. Este jueves, un nuevo fallo de la Justicia de Brasil ratificó que el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará en el Maracaná, el martes 20 de octubre a las 21.30. El consorcio Fla-Flu, integrado por Flamengo y Fluminense y a cargo del estadio, había apelado ante un tribunal de Brasilia horas después del último fallo favorable a Vasco en Río de Janeiro. Según informó Globo Esporte, el presidente de ese tribunal entendió que no tenía competencia para analizar el fondo del asunto y sostuvo que no había un interés público en juego. Tras la resolución, la Conmebol le confirmó a la dirigencia de Boca que el encuentro se disputará en el mítico escenario carioca, y no se esperan nuevos cambios. Días atrás, ante la incertidumbre judicial, el organismo había advertido que el partido podía mudarse a una sede neutral en Paraguay. Por qué no en São Januário Vasco sabía de antemano que no podía jugar la semifinal en su estadio, porque no cumple con la capacidad que exige la Conmebol para esta instancia. Por eso recurrió a la Justicia para conseguir el Maracaná, donde sus hinchas ya agotaron las entradas disponibles. En lo deportivo, el equipo carioca llega con ventaja: ganó 1-0 en la Bombonera con un gol de Adson en el primer tiempo. Boca está obligado a ganar: si lo hace por un gol, la serie se definirá por penales, y si gana por dos o más, avanzará directamente a la final. Un empate o una derrota dejarán al equipo de Rodolfo Arruabarrena afuera de la Copa. Con la sede finalmente despejada, el Xeneize ya puede concentrarse solo en lo que pasará en la cancha.