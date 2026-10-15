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Tres informes inéditos de Messi a los 13 años: uno lo comparó con Maradona y otro pidió no ficharlo

Los documentos, difundidos por el periodista Florent Torchut, muestran las dudas que generó su estatura. Uno de los formadores recomendó esperar antes de contratarlo.

LOS INICIOS. Lionel Messi llegó al Barcelona en 2000, con 13 años, y sus primeras evaluaciones dividieron opiniones.
LOS INICIOS. Lionel Messi llegó al Barcelona en 2000, con 13 años, y sus primeras evaluaciones dividieron opiniones.
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El periodista Florent Torchut reveló informes del 2000 en Barcelona sobre Messi a sus 13 años, donde los captadores dudaban de contratarlo debido a su baja estatura.
  • Un reporte lo comparó con Maradona y otro pidió rechazarlo por medir 1,42 metros, hasta que Carles Rexach aseguró su fichaje firmando el histórico acuerdo en una servilleta.
  • Pese a las objeciones físicas iniciales, el astro argentino debutó en 2004 y transformó la historia del club catalán al conquistar 35 títulos y anotar 672 goles en 778 partidos.
Resumen generado con IA

Antes de convertirse en leyenda de Barcelona, Lionel Messi tuvo que superar las dudas de sus primeros evaluadores. El periodista francés Florent Torchut difundió en sus redes tres informes inéditos de La Masía, elaborados cuando el rosarino tenía 13 años y daba sus primeros pasos en el club catalán, en 2000.

El primero fue favorable. El entrenador lo definió como un jugador técnicamente muy completo para su edad y destacó su visión de juego, su agilidad, su inteligencia, su gambeta y la potencia de su remate. Su única objeción fue la estatura y la falta de físico, aunque cerró la evaluación con un elogio rotundo: gran jugador.

Tres informes inéditos de Messi a los 13 años: uno lo comparó con Maradona y otro pidió no ficharlo

El segundo informe fue muy distinto. Con Messi midiendo 142 centímetros, el evaluador consideró que, pese a su calidad técnica indiscutible, la limitación física le impedía competir, y advirtió que tendría dificultades incluso si llegaba a los 150 centímetros. Su recomendación fue no ficharlo por el momento y volver a evaluarlo en un par de años.

Como Maradona

El tercero fue el más entusiasta. Su autor no dudó en compararlo con el máximo ídolo del fútbol argentino. “Salvando las distancias, es un (Diego Armando) Maradona”, escribió, y aconsejó contratarlo.

Tres informes inéditos de Messi a los 13 años: uno lo comparó con Maradona y otro pidió no ficharlo

Las dudas internas demoraron su incorporación. Carles Rexach, entonces secretario técnico, quedó convencido tras verlo en un partido ante rivales más grandes, y el 14 de diciembre de 2000 dejó por escrito el compromiso de contratarlo en una servilleta, durante una reunión con Josep María Minguella y Horacio Gaggioli.

El resto es historia. Messi debutó en el primer equipo el 16 de octubre de 2004 ante el Espanyol, con 17 años, y en el Barcelona jugó 778 partidos oficiales, convirtió 672 goles y ganó 35 títulos. Este viernes se cumplirán 22 años de aquel estreno.

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