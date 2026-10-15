ATE denuncia que el Gobierno Nacional amenaza con descontar el día a los estatales que marchen contra el DNU 70/23
Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, cuestionó las advertencias contra quienes adhieran al paro nacional de 24 horas convocado para este jueves. La protesta también respalda el reclamo por el financiamiento universitario y coincide con una jornada de movilización frente al Congreso.
Resumen para apurados
- ATE denunció que el Gobierno nacional descontará el sueldo a los estatales que marchen este jueves al Congreso contra el DNU 70/23 y por fondos universitarios.
- El paro de 24 horas coincide con la marcha universitaria y reclamos salariales, mientras la oposición en Diputados busca quórum para rechazar el polémico decreto oficial.
- El conflicto profundizará la tensión entre sindicatos y el Ejecutivo, marcando el pulso de la resistencia gremial ante el ajuste y el destino de las reformas en el Congreso.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que funcionarios del Gobierno de Javier Milei amenazan con descontar el día de sueldo a los empleados públicos que participen este jueves de la jornada de protesta contra el DNU 70/23 y en defensa del financiamiento universitario.
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, cuestionó las advertencias dirigidas a los trabajadores que adhieran al paro nacional de 24 horas y aseguró que la medida de fuerza tendrá un alto nivel de acatamiento.
“La amenaza de los funcionarios en ministerios y organismos de descontar el día de paro está destinada a fracasar. Se les vuelve en contra y el acatamiento será casi total”, afirmó el dirigente en una publicación en su cuenta de X.
La denuncia se produce en una jornada de movilización sindical y universitaria, mientras sectores de la oposición buscan avanzar en la Cámara de Diputados con el rechazo al decreto impulsado por el Poder Ejecutivo.
ATE cuestiona los descuentos salariales por el paro nacional
Aguiar calificó de ilegal la advertencia sobre posibles descuentos y sostuvo que la medida busca limitar el derecho constitucional a huelga. “Si parar es un derecho, descontar es un delito”, expresó el titular de ATE.
El dirigente también reclamó por la situación salarial de los trabajadores estatales. Según planteó, los ingresos del sector se encuentran por debajo del valor de la canasta básica, mientras cuestionó las remuneraciones de funcionarios nacionales.
De acuerdo con la información difundida por el gremio, los salarios estatales habían recibido en septiembre un incremento del 1,9% sobre el básico de agosto. Para octubre se había previsto una nueva suba del 1,8%.
Por qué ATE se moviliza contra el DNU 70/23
ATE convocó al paro de 24 horas para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, una de las principales medidas impulsadas por Milei al comienzo de su gestión. El sindicato reclama que se derogue la norma en su totalidad.
Aguiar sostuvo que el decreto afecta distintas áreas de la economía y la legislación nacional. Entre otros puntos, cuestionó las modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras, la Ley de Góndolas y la Ley de Alquileres, además de las disposiciones relacionadas con las empresas públicas y el comercio exterior.
“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”, había expresado el dirigente al anunciar la medida de fuerza.
La protesta coincide con la marcha federal universitaria
La jornada de protesta de este jueves también incluye el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria de ATE coincide con una nueva marcha federal universitaria, prevista en las inmediaciones del Congreso Nacional.
La actividad parlamentaria prevista para las 14 incluye el debate de distintos temas impulsados por la oposición, entre ellos el DNU 70/23, aunque la realización de la sesión depende de que se reúna el quórum necesario.
ATE busca que la protesta sindical y universitaria refuerce el rechazo a las políticas del Gobierno nacional y sostiene que el paro es una herramienta legítima para defender los derechos laborales y el sistema público de educación.