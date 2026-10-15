Argentina, entre los países que más usan la IA para aprender

En ese sentido, Kirill Bigai, CEO de Preply, reflexionó: “Las personas valoran la Inteligencia Artificial porque les permite aprender con mayor facilidad. Y valoran a las personas porque les ayudan a consolidar lo aprendido y a transformar el conocimiento en habilidades aplicables a situaciones reales. Ese es el papel que desempeñan cada día nuestros más de 150.000 tutores en todo el mundo. La evolución del aprendizaje no consiste en sustituir uno por otro. Juntas, la experiencia humana y la IA están creando las condiciones necesarias para lograr un progreso real”.