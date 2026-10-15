Política

“Gildus”: el videojuego dedicado a Gildo Insfrán en el que pelea contra un león con motosierra

El gobernador de Formosa tiene su propio videojuego en el que defiende a la provincia de los recortes del gobierno de Milei.

El personaje Gildus y el gobernador Gildo Insfrán
El personaje "Gildus" y el gobernador Gildo Insfrán
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Desarrolladores crearon en Formosa el videojuego 'Gildus', donde un héroe basado en Gildo Insfrán enfrenta a un león con motosierra para criticar el ajuste de Javier Milei.
  • Surgido en una Game Jam apoyada por la UNESCO y el CFI, el título propone recolectar materiales para edificar obras públicas y defender a la provincia del avance de la motosierra.
  • La iniciativa refleja cómo el conflicto político entre las provincias y la administración nacional trasciende el debate tradicional hacia nuevos formatos lúdicos y digitales.
Resumen generado con IA

Formosa tiene superhéroe y su nombre es "Gildus" en honor al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán. Se trata de un videojuego en el que Gildus pelea contra un león con una motosierra que busca talar un quebracho colorado.

El creador es Bruno Sánchez, un profesor de música que afirmó en declaraciones publicadas por NA: "No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego de nuestro superhéroe favorito que se trata de Gildus".

Sánchez, junto a su hermano Fernando, un estudiante de contabilidad que vive en Chaco, y Rodrigo Bogado, un desarrollador misionero, asistieron al evento "Game Jam Desarrolladoras Formosa", organizado por Women in Games Argentina junto al CFI, la UNESCO y el gobierno provincial.

El nombre completo del videojuego es "Gildus, Formosa bajo techos azules" inspirado en los techos azules de las obras públicas que realiza la gestión de Insfrán; cuenta con dos niveles y una misión: "construir y proteger".

En la primera etapa hay que juntar cajas que tienen tejas azules para construir escuelas, hospitales, teatros, polos científicos, estaciones de bomberos y en la segunda, se hace presente "el invasor" que es un león con una motosierra.

El juego es una crítica clara a los recortes que el gobierno de Javier Milei lleva adelante y por eso, Gildus debe cuidar a Formosa de la motosierra con la que se quiere destruir todo lo que se construyó.

"En el videojuego, el quebracho es duro y firme y representa al formoseño que no dejará avanzar a la motosierra, la cual se quedará atascada y así Gildus podrá echar al invasor", según publica NA.

Al final, aparece la leyenda: "El pueblo sigue en pie". "Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo con el quebracho", señala la placa y cierra: "Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar".


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