Seguridad

Una pelea entre adolescentes terminó con una pareja emboscada y atacada a machetazos

Dos hermanos fueron acusados de protagonizar la violenta agresión en el sur de la capital. Una de las víctimas sufrió heridas cortantes de hasta 25 centímetros. Les dictaron 45 días de prisión preventiva.

Hace 36 Min

Resumen para apurados

  • Dos hermanos fueron detenidos en Tucumán tras emboscar y herir a machetazos a una pareja hace una semana, en venganza por una pelea previa entre adolescentes.
  • Los acusados emboscaron al matrimonio armados con machetes. La víctima sufrió cortes de 25 cm y traumatismo craneal, siendo hospitalizado tras el auxilio de los vecinos.
  • El juez Leandro Abdala ordenó 45 días de prisión preventiva para ambos imputados, mientras la fiscalía busca identificar a otros involucrados en la violenta emboscada.
Resumen generado con IA

Dos hermanos permanecerán detenidos bajo prisión preventiva durante 45 días, acusados de haber emboscado y atacado a machetazos a una pareja. Una pelea entre dos adolescentes habría desencadenado la violenta agresión, registrada hace una semana en el sur de la capital.

Fuentes judiciales señalaron que el conflicto se habría originado por una pelea entre adolescentes, en la que una de las víctimas del posterior ataque habría intervenido. Una de las chicas les habría contado a sus familiares lo sucedido y asegurado que un hombre la había agredido.

El auxiliar de fiscal Elías Robles, siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, relató que el ataque se produjo alrededor de las 12.30, cuando un matrimonio regresaba a su domicilio por la esquina de Rondeau y Adolfo de la Vega. En ese momento, se detuvo un Ford Ka del que descendió un hombre armado con un machete. Simultáneamente, su hermano y un grupo de personas que todavía no fueron identificadas se acercaron caminando para emboscar a la pareja.

Según la acusación, Luis Carlos Velozo le asestó un machetazo en la cabeza y otro en la espalda a Cristian Alexis Ríos. Inmediatamente después, su hermano Andrés Veloso y otro sujeto que aún no fue identificado se abalanzaron contra las víctimas y comenzaron a golpearlas con puños y patadas. La agresión también alcanzó a Luciana Juárez, pareja del herido.

Ante la violencia del ataque, intervinieron vecinos de la zona, que auxiliaron a las víctimas. Ríos fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Ángel C. Padilla, donde los médicos constataron que presentaba politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC) por agresión y heridas cortantes de hasta 25 centímetros en el cuero cabelludo y la espalda. Debido a la gravedad de las lesiones, quedó internado. Por su parte, Juárez sufrió heridas en el antebrazo y en la mano izquierda.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se les dictara prisión preventiva por dos meses a los dos acusados, para garantizar el normal desarrollo del proceso. El juez Leandro Abdala hizo lugar parcialmente a la solicitud y dispuso que ambos permanecieran detenidos durante 45 días.

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