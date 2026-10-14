Una pelea entre adolescentes terminó con una pareja emboscada y atacada a machetazos

El auxiliar de fiscal Elías Robles, siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, relató que el ataque se produjo alrededor de las 12.30, cuando un matrimonio regresaba a su domicilio por la esquina de Rondeau y Adolfo de la Vega. En ese momento, se detuvo un Ford Ka del que descendió un hombre armado con un machete. Simultáneamente, su hermano y un grupo de personas que todavía no fueron identificadas se acercaron caminando para emboscar a la pareja.