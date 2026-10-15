Morosidad empresarial: deterioro en las finanzas

El deterioro del crédito corporativo se consolida como una de las principales luces de alerta en el mapa económico. Durante septiembre, 1.937 nuevas empresas ingresaron en mora, un salto del 3,5% respecto de agosto.
La tendencia cobra mayor gravedad al analizar el mediano plazo, ya que la cantidad de firmas con una situación irregular en el sistema bancario escaló a 58.982, una suba interanual del 53%. Este combo de morosidad e insolvencia impactó de lleno en los indicadores de riesgo privado.
El Score de Riesgo Económico y Financiero, elaborado por la consultora Fidelitas, retrocedió 0,6 puntos frente al mes anterior para ubicarse en 37,7 unidades, una cifra que mantiene al entramado empresarial dentro de la categoría de “Riesgo Elevado”.
Lo más popular