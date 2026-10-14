Video: atacó a una joven en un colectivo porque su hermana habría salido con su novio

Y.S.T., como lo hacía normalmente, el 26 de agosto, a las 8, abordó un colectivo de la línea 12 para dirigirse a su trabajo. Durante el recorrido, Sofía Campero González subió al mismo vehículo, pagó el pasaje mediante una aplicación e inmediatamente se dirigió al asiento donde se encontraba la víctima. “Decile a tu hermana que se ponga pilla”, le dijo. Después comenzó a golpearla. Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del ómnibus, le propinó golpes de puño y patadas, le tiró del pelo y la atacó con una llave. El chofer intervino y la agresora bajó del colectivo y escapó.