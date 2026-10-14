Video: atacó a una joven en un colectivo porque su hermana habría salido con su novio
Resumen para apurados
- La Justicia tucumana dictó 25 días de preventiva a una mujer que golpeó a otra en un colectivo y la amenazó en su casa por celos vinculados a su pareja.
- La agresora atacó a la víctima en la línea 12 con golpes y una llave. Luego violó una perimetral al irrumpir en su casa para amenazarla de muerte.
- La acusada seguirá detenida mientras avanza la causa por lesiones, amenazas y desobediencia judicial, medida que busca asegurar el proceso y proteger a la denunciante.
La Justicia le dictó 25 días de prisión preventiva a una mujer que habría atacado a otra por una presunta relación sentimental entre su pareja y la hermana de la víctima. Fue acusada formalmente de lesiones, amenazas, violación de domicilio y desobediencia judicial.
Y.S.T., como lo hacía normalmente, el 26 de agosto, a las 8, abordó un colectivo de la línea 12 para dirigirse a su trabajo. Durante el recorrido, Sofía Campero González subió al mismo vehículo, pagó el pasaje mediante una aplicación e inmediatamente se dirigió al asiento donde se encontraba la víctima. “Decile a tu hermana que se ponga pilla”, le dijo. Después comenzó a golpearla. Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del ómnibus, le propinó golpes de puño y patadas, le tiró del pelo y la atacó con una llave. El chofer intervino y la agresora bajó del colectivo y escapó.
La víctima se presentó ante la Justicia para denunciar el hecho. Según confiaron fuentes judiciales, Campero González la habría atacado porque su hermana habría mantenido una relación sentimental con la pareja de la acusada. El fiscal Mariano Fernández, en el marco de la investigación, dispuso una medida de protección a favor de la víctima.
El 4 de octubre, la acusada se presentó en la casa de la denunciante. Según la acusación, ingresó a la vivienda sin autorización y, después de insultar a la víctima y a otras personas que se encontraban en el lugar, la amenazó de muerte: “A vos te voy a matar”.
Ante esta situación, la hermana de la víctima le exigió que se retirara del inmueble y le advirtió que llamaría a la Policía. Sin embargo, la imputada ignoró el pedido y continuó amenazándolas durante unos 20 minutos, hasta que finalmente se retiró.
El fiscal Fernández logró que un juez autorizara un allanamiento para concretar la detención de la sospechosa, procedimiento que se realizó el martes. Esta mañana se desarrolló la audiencia en la que Campero González fue imputada por los cuatro delitos.
El auxiliar Elías Acuña, siguiendo las instrucciones de Fernández, describió los hechos atribuidos a la acusada y puso particular énfasis en su conducta durante el segundo episodio. Señaló que incumplió la orden judicial que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de la denunciante y realizar actos de perturbación, hostigamiento o intimidación, de manera directa o indirecta y por cualquier medio.
El representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se le dictara la prisión preventiva por 25 días para garantizar el normal desarrollo de la investigación. El juez Guido Cattáneo hizo lugar a la solicitud y ordenó que la imputada permaneciera detenida durante ese plazo.