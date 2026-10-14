El pianista croata Goran Filipec se presentará en Tucumán con un recorrido musical por Europa

repertorio también incluirá Ricordanza, el noveno de los Estudios de ejecución trascendental de Liszt; Danza vienesa n.º 1, de Eduard Gärtner, en versión de Friedman; y U boj! U boj!, la marcha final de la ópera Nikola Šubić Zrinski, del compositor croata Ivan Zajc. La propuesta continuará con Erinnerung (Recuerdo), de Dora Pejačević; Aires gitanos, de Pablo de Sarasate; y Melodía, basada en un pasaje de la ópera Orfeo, de Christoph Willibald Gluck. El programa contempla además la interpretación de Islamey, fantasía oriental, de Mili Balakirev.