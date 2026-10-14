CulturaMúsica

El pianista croata Goran Filipec se presentará en Tucumán con un recorrido musical por Europa

El reconocido músico internacional ofrecerá el recital “El Expreso de Oriente” este viernes 16 de octubre, a las 21, en el Teatro San Martín.

GORAN FILIPEC. El concierto tendrá lugar a las 21 en el Teatro San Martín y es organizado por la Fundación Pro Cultura Tucumán.
GORAN FILIPEC. El concierto tendrá lugar a las 21 en el Teatro San Martín y es organizado por la Fundación Pro Cultura Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El pianista croata Goran Filipec brindará su recital "El Expreso de Oriente" este viernes 16 en el Teatro San Martín de Tucumán, promovido por la Fundación Pro Cultura local.
  • La función recrea el viaje de París a Estambul con obras y adaptaciones de Liszt, Friedman y Gluck, con el apoyo de la Legislatura provincial y la Universidad San Pablo-T.
  • La visita de Filipec, concertista premiado con presentaciones en el Carnegie Hall y el Teatro Colón, jerarquiza la agenda musical del norte argentino durante Octubre Tecnológico.
Resumen generado con IA

El pianista croata Goran Filipec se presentará este viernes 16 de octubre en San Miguel de Tucumán con su espectáculo “El Expreso de Oriente”, una propuesta musical inspirada en el histórico recorrido ferroviario que unía París con Estambul. El concierto tendrá lugar a las 21 en el Teatro San Martín y es organizado por la Fundación Pro Cultura Tucumán.

La presentación cuenta con el apoyo de la Honorable Legislatura de Tucumán, la Universidad de San Pablo-T, en el marco de su evento anual Octubre Tecnológico, y el Consulado de Croacia. También recibe el auspicio del Ente Cultural de Tucumán.

El recital propone un viaje imaginario por diferentes regiones de Europa mediante una selección de obras para piano que combina valses, danzas, adaptaciones de composiciones operísticas y piezas de carácter evocador. El programa toma como referencia el itinerario del célebre tren para recorrer musicalmente Francia, Italia, Austria, Croacia, Hungría y los Balcanes.

La presentación reunirá composiciones de Franz Liszt, Ignaz Friedman, Dora Pejačević, Ivan Zajc, Pablo de Sarasate, Christoph Willibald Gluck y Mili Balakirev, junto con arreglos realizados por el propio Filipec. Entre las obras seleccionadas se encuentran Vals delicado, Tabaquera musical y Barcarola, de Ignaz Friedman; Tarantela de bravura, basada en una composición de la ópera La muda de Portici, de Auber; y Reminiscencias de Lucia di Lammermoor, de Franz Liszt, ambas con arreglos de Filipec.

 repertorio también incluirá Ricordanza, el noveno de los Estudios de ejecución trascendental de Liszt; Danza vienesa n.º 1, de Eduard Gärtner, en versión de Friedman; y U boj! U boj!, la marcha final de la ópera Nikola Šubić Zrinski, del compositor croata Ivan Zajc. La propuesta continuará con Erinnerung (Recuerdo), de Dora Pejačević; Aires gitanos, de Pablo de Sarasate; y Melodía, basada en un pasaje de la ópera Orfeo, de Christoph Willibald Gluck. El programa contempla además la interpretación de Islamey, fantasía oriental, de Mili Balakirev.

Un pianista de trayectoria internacional

Goran Filipec es un pianista croata reconocido por sus interpretaciones de Franz Liszt y del repertorio clásico de gran virtuosismo. A lo largo de su carrera se presentó en escenarios internacionales como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Paris, el Teatro Mariinsky y el Teatro Colón de Buenos Aires.

Cuenta con quince álbumes publicados por Naxos Music Group y recibió importantes distinciones internacionales por sus grabaciones. Es doctor en Música por un programa conjunto de Sorbonne Université y el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia
2

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026
3

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes
4

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
5

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
3

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
4

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania
5

"Recé para que pudiera sobrevivir”: la emoción de una tucumana que llevó ayuda a Ucrania

Más Noticias
Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Empanadas, vino y canciones: la visita de Los Fundamentalistas a los Valles Calchaquíes

Empanadas, vino y canciones: la visita de Los Fundamentalistas a los Valles Calchaquíes

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Comentarios