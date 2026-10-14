El pianista croata Goran Filipec se presentará en Tucumán con un recorrido musical por Europa

Resumen para apurados
- El pianista croata Goran Filipec brindará su recital "El Expreso de Oriente" este viernes 16 en el Teatro San Martín de Tucumán, promovido por la Fundación Pro Cultura local.
- La función recrea el viaje de París a Estambul con obras y adaptaciones de Liszt, Friedman y Gluck, con el apoyo de la Legislatura provincial y la Universidad San Pablo-T.
- La visita de Filipec, concertista premiado con presentaciones en el Carnegie Hall y el Teatro Colón, jerarquiza la agenda musical del norte argentino durante Octubre Tecnológico.
El pianista croata Goran Filipec se presentará este viernes 16 de octubre en San Miguel de Tucumán con su espectáculo “El Expreso de Oriente”, una propuesta musical inspirada en el histórico recorrido ferroviario que unía París con Estambul. El concierto tendrá lugar a las 21 en el Teatro San Martín y es organizado por la Fundación Pro Cultura Tucumán.
La presentación cuenta con el apoyo de la Honorable Legislatura de Tucumán, la Universidad de San Pablo-T, en el marco de su evento anual Octubre Tecnológico, y el Consulado de Croacia. También recibe el auspicio del Ente Cultural de Tucumán.
El recital propone un viaje imaginario por diferentes regiones de Europa mediante una selección de obras para piano que combina valses, danzas, adaptaciones de composiciones operísticas y piezas de carácter evocador. El programa toma como referencia el itinerario del célebre tren para recorrer musicalmente Francia, Italia, Austria, Croacia, Hungría y los Balcanes.
La presentación reunirá composiciones de Franz Liszt, Ignaz Friedman, Dora Pejačević, Ivan Zajc, Pablo de Sarasate, Christoph Willibald Gluck y Mili Balakirev, junto con arreglos realizados por el propio Filipec. Entre las obras seleccionadas se encuentran Vals delicado, Tabaquera musical y Barcarola, de Ignaz Friedman; Tarantela de bravura, basada en una composición de la ópera La muda de Portici, de Auber; y Reminiscencias de Lucia di Lammermoor, de Franz Liszt, ambas con arreglos de Filipec.
repertorio también incluirá Ricordanza, el noveno de los Estudios de ejecución trascendental de Liszt; Danza vienesa n.º 1, de Eduard Gärtner, en versión de Friedman; y U boj! U boj!, la marcha final de la ópera Nikola Šubić Zrinski, del compositor croata Ivan Zajc. La propuesta continuará con Erinnerung (Recuerdo), de Dora Pejačević; Aires gitanos, de Pablo de Sarasate; y Melodía, basada en un pasaje de la ópera Orfeo, de Christoph Willibald Gluck. El programa contempla además la interpretación de Islamey, fantasía oriental, de Mili Balakirev.
Un pianista de trayectoria internacional
Goran Filipec es un pianista croata reconocido por sus interpretaciones de Franz Liszt y del repertorio clásico de gran virtuosismo. A lo largo de su carrera se presentó en escenarios internacionales como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Paris, el Teatro Mariinsky y el Teatro Colón de Buenos Aires.
Cuenta con quince álbumes publicados por Naxos Music Group y recibió importantes distinciones internacionales por sus grabaciones. Es doctor en Música por un programa conjunto de Sorbonne Université y el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.