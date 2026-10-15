EspectáculosGuía para salir

Grupo Contemporáneo de Folclore: un reencuentro musical luego de cuatro décadas

Seleccionado de artistas tucumanos consagrados.

EN ENSAYO. El Grupo Contemporáneo de Folclore revisita su propuesta.
EN ENSAYO. El Grupo Contemporáneo de Folclore revisita su propuesta.
15 Octubre 2026

La felicidad que comparten es tan grande que su reencuentro les motivó escribir un Manifiesto común: “El desafío es nuevo, siempre. Y en este recital ejercitamos y militamos el amor por la música, porque reunirnos es el milagro del presente y del amor, es pretender asir la música y asirnos nosotros. Y ese juego es sensacional. Pasaron 40 años, pero recuerden que en el arte el tiempo no existe, así que en este ritual nuestro solo hay disfrute”.

De esa manera, el Grupo Contemporáneo de Folclore invita al concierto que ofrecerán esta noche, desde las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265, que abrirá especialmente para esta función pese al paro universitario). La formación fue efímera en 1986, pero sus integrantes luego desarrollaron una extensa e intensa carrera que hoy los tiene de referentes consagrados sobre los escenarios. Para esta noche, dejaron de lado las individualidades sabedores que lo colectivo siempre es más importante y lo que realmente permite trascender.

Folclore: Martín Rivas reivindica su idea de “Soñar despierto”

Folclore: Martín Rivas reivindica su idea de “Soñar despierto”

La fecha reunirá a Lucho Hoyos, Leopoldo Deza, Quique Yance, Eduardo Issa Osman, Yuca Córdoba, Topo Bejarano, Raúl Soria y Javier Núñez, quien está radicado en Pueto Vallarta (México). “El goce es solo el intento de replicar lo vivido, sabiendo que es imposible, y ésa es la mayor virtud de nuestro reencuentro. Celebrar y celebrarnos para disfrutar, porque parecía que el sueño duró solo 1986 pero fue eterno, porque después cada uno fue pertrechándose en el misterio de construir un camino propio. Hoy juntamos nuestros mejores pedacitos para rehacer el Grupo”, sostienen los músicos.

En la definición de cada uno, se señalan las características distintivas. “Quique celebra hermosamente sus 40 años con la música. Javier se vino desde donde vive absolutamente de la música a concretar el sueño de estar. Leo hizo un viaje maravilloso por la emoción y el conocimiento para terminar de construirse junto a grandes maestros, igual que el Topo, quien sumó la docencia con toda su grandeza. Raúl hizo lo propio desde Tafí Viejo con Los Musiqueros. El negro es el rey de la rítmica con su batería. El Yuca es EL compositor de nuestra música folclórica. Y Lucho es el gran sostén y contenedor de los sueños de todos”, se describieron.

En Tafí Viejo

En otras opciones musicales, a las 22 Jardín de Gentes hará rock nacional en la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo (Paysandú 2.400); mientras que en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá canciones a cargo de Belén Sappia y Ailén Ojea.

Temas Tafí ViejoCentro Cultural Eugenio Flavio VirlaLucho Hoyos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“La caída de la ballena” es una película de supervivencia en el interior de un cachalote
1

“La caída de la ballena” es una película de supervivencia en el interior de un cachalote

Súper Niño en San Miguel de Tucumán: desagües, mediciones y zonas de riesgo
2

"Súper Niño" en San Miguel de Tucumán: desagües, mediciones y zonas de riesgo

Lluvias en Tucumán: qué dicen los suelos
3

Lluvias en Tucumán: qué dicen los suelos

Estreno de cine: un nostálgico regreso a las luchas de “Street Fighter”
4

Estreno de cine: un nostálgico regreso a las luchas de “Street Fighter”

Grupo Contemporáneo de Folclore: un reencuentro musical luego de cuatro décadas
5

Grupo Contemporáneo de Folclore: un reencuentro musical luego de cuatro décadas

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
2

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Cartas de lectores: héroe de Malvinas
3

Cartas de lectores: héroe de Malvinas

Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo
4

Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo

Cartas de lectores: transporte público y lluvia
5

Cartas de lectores: transporte público y lluvia

Más Noticias
Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

Así es la cocina campestre de Agustina Cherri: madera, una gran isla y detalles que enamoran

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Quién es Mariana Marx, la escritora señalada como tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Comentarios