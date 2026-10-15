Grupo Contemporáneo de Folclore: un reencuentro musical luego de cuatro décadas

La felicidad que comparten es tan grande que su reencuentro les motivó escribir un Manifiesto común: “El desafío es nuevo, siempre. Y en este recital ejercitamos y militamos el amor por la música, porque reunirnos es el milagro del presente y del amor, es pretender asir la música y asirnos nosotros. Y ese juego es sensacional. Pasaron 40 años, pero recuerden que en el arte el tiempo no existe, así que en este ritual nuestro solo hay disfrute”.
De esa manera, el Grupo Contemporáneo de Folclore invita al concierto que ofrecerán esta noche, desde las 21, en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265, que abrirá especialmente para esta función pese al paro universitario). La formación fue efímera en 1986, pero sus integrantes luego desarrollaron una extensa e intensa carrera que hoy los tiene de referentes consagrados sobre los escenarios. Para esta noche, dejaron de lado las individualidades sabedores que lo colectivo siempre es más importante y lo que realmente permite trascender.
La fecha reunirá a Lucho Hoyos, Leopoldo Deza, Quique Yance, Eduardo Issa Osman, Yuca Córdoba, Topo Bejarano, Raúl Soria y Javier Núñez, quien está radicado en Pueto Vallarta (México). “El goce es solo el intento de replicar lo vivido, sabiendo que es imposible, y ésa es la mayor virtud de nuestro reencuentro. Celebrar y celebrarnos para disfrutar, porque parecía que el sueño duró solo 1986 pero fue eterno, porque después cada uno fue pertrechándose en el misterio de construir un camino propio. Hoy juntamos nuestros mejores pedacitos para rehacer el Grupo”, sostienen los músicos.
En la definición de cada uno, se señalan las características distintivas. “Quique celebra hermosamente sus 40 años con la música. Javier se vino desde donde vive absolutamente de la música a concretar el sueño de estar. Leo hizo un viaje maravilloso por la emoción y el conocimiento para terminar de construirse junto a grandes maestros, igual que el Topo, quien sumó la docencia con toda su grandeza. Raúl hizo lo propio desde Tafí Viejo con Los Musiqueros. El negro es el rey de la rítmica con su batería. El Yuca es EL compositor de nuestra música folclórica. Y Lucho es el gran sostén y contenedor de los sueños de todos”, se describieron.
En Tafí Viejo
En otras opciones musicales, a las 22 Jardín de Gentes hará rock nacional en la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo (Paysandú 2.400); mientras que en el Restó Boris (San Juan 1.131) habrá canciones a cargo de Belén Sappia y Ailén Ojea.