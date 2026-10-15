Grupo Contemporáneo de Folclore: un reencuentro musical luego de cuatro décadas

En la definición de cada uno, se señalan las características distintivas. “Quique celebra hermosamente sus 40 años con la música. Javier se vino desde donde vive absolutamente de la música a concretar el sueño de estar. Leo hizo un viaje maravilloso por la emoción y el conocimiento para terminar de construirse junto a grandes maestros, igual que el Topo, quien sumó la docencia con toda su grandeza. Raúl hizo lo propio desde Tafí Viejo con Los Musiqueros. El negro es el rey de la rítmica con su batería. El Yuca es EL compositor de nuestra música folclórica. Y Lucho es el gran sostén y contenedor de los sueños de todos”, se describieron.