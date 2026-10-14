Empatar ya no sirve: San Martín recibe a Midland obligado a dejar de repartir puntos en La Ciudadela

El domingo, desde las 18.30, volverá a su estadio para recibir a Midland. Será la primera de las dos finales que le quedan en Bolívar y Pellegrini, ya que la fase regular se cerrará allí ante Colegiales; en el medio visitará a Quilmes. El margen de error ya no existe: necesita sumar los nueve puntos y, aun así, esperar que tropiecen al menos dos de los cinco equipos que tiene por delante. Alejandro Orfila lo admitió tras la derrota del domingo. “Vamos a necesitar sumar nueve de nueve, esa es la lógica, y dependeremos de algunos resultados”, reconoció.