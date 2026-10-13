Nobis consolida su presencia en Tucumán con la inauguración de su nuevo Nobis Center

Nobis celebró este miércoles 7 de octubre la inauguración de su Nobis Center Tucumán, un nuevo espacio de atención médica exclusivo para afiliados, ubicado en Corrientes 142, en San Miguel de Tucumán.
El evento de inauguración, en la nueva sede, reunió a autoridades de Nobis, colaboradores e invitados especiales, quienes celebraron este centro médico propio de la empresa de medicina prepaga.
Esta apertura permitirá ampliar las posibilidades de atención a sus más de 8.000 afiliados en la provincia y también afiliados de la región.
En la celebración estuvieron presentes Santiago Cáceres, gerente comercial de Nobis; César Romero, gerente de Gestión Territorial; y José Almirón, jefe zonal de ventas de la región NOA.
Cáceres, Almirón y Romero destacaron en sus discursos el gran paso que este centro médico representa para Nobis y su importancia como nuevo punto de contacto con los afiliados, para brindar un servicio de excelencia de una manera humana y cercana.
Nobis Center Tucumán: más opciones de atención para los afiliados
El Nobis Center Tucumán comenzó a funcionar el pasado 3 de agosto y cuenta con 330 m² de superficie, cuatro consultorios y atención de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. Actualmente, ofrece turnos para las especialidades de Clínica, Ginecología, Pediatría y Odontología, en una propuesta que continuará ampliándose a futuro.
El nuevo centro médico es un pilar que consolida el crecimiento de Nobis en Tucumán, donde la empresa está presente desde 2022 y actualmente cuenta con 8.361 afiliados.
La apertura del Center también implicó el traslado de Nobis Medical, que anteriormente funcionaba en Marcos Paz 697. La empresa cuenta además con una sucursal de Medical en Concepción.
Con espacios amplios, cómodos y completamente equipados, el Nobis Center Tucumán busca acercar la atención médica a los afiliados y ampliar sus posibilidades de elección, con más profesionales y mayores alternativas para acceder a turnos.
Actualmente, el equipo está conformado por 11 profesionales —seis odontólogos y cinco médicos— y 30 colaboradores entre las áreas administrativas y comerciales.
Los turnos se pueden conseguir a través de los canales habituales de atención de Nobis.
Nobis Center
La propuesta se enmarca en el modelo de Nobis Center, que la empresa desarrolla a través de centros médicos propios y atención exclusiva para sus afiliados. Actualmente, Nobis cuenta con Centers en Córdoba, Salta y Santiago del Estero, y próximamente sumará uno en Catamarca.
Nobis, más de 20 años creciendo en Argentina
Nobis, que nació en Córdoba en 2004, cuenta actualmente con 173.500 afiliados en todo el país y desarrolla su propuesta de atención en distintas provincias de Argentina. Su red de más de 15 provincias incluye sus sucursales Nobis Medical y Nobis Optic, además de espacios propios de atención de salud, ya sean Nobis Center o Nobis Dent (consultorios exclusivos de odontología).
La expansión de los Nobis Center forma parte de una estrategia orientada a acercar servicios de salud a los afiliados de todo el país, atentos a las necesidades de cada región, y generar espacios que integren atención, cercanía y una experiencia de atención de calidad.