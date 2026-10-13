Nobis consolida su presencia en Tucumán con la inauguración de su nuevo Nobis Center

Nobis, más de 20 años creciendo en Argentina

Nobis, que nació en Córdoba en 2004, cuenta actualmente con 173.500 afiliados en todo el país y desarrolla su propuesta de atención en distintas provincias de Argentina. Su red de más de 15 provincias incluye sus sucursales Nobis Medical y Nobis Optic, además de espacios propios de atención de salud, ya sean Nobis Center o Nobis Dent (consultorios exclusivos de odontología).