Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 13 de octubre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas TwitterTucumánNúmeros de Oro de LA GACETAWhatsAppRomina Yan Tamaño texto Comentarios Lo más popular Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes 12 de octubre, día de reflexión Cartas de lectores: la cuestión hispánica Ranking notas premium El mapa de una ley de salud mental inconclusa: entre el paradigma de derechos y la soledad de las guardias Recuerdos fotográficos: el efecto sedante del tranvía a caballo Jerarquizar ciencia, tecnología e innovación en Tucumán El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate El regreso de las tecnologías tangibles: el CD conquista a los más jóvenes