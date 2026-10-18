Leer en papel o en formato digital genera una paradoja ¿qué formato preferís?

Complementos

La paradoja demuestra que no son formatos enemigos, sino complementarios: el digital nos da velocidad y alcance; el papel nos da pausa y profundidad. Ante la aparición de la tecnología digital, vale ponerla como vector en la acción de leer. Lo que se pierde con una lectura no física es la comprensión profunda porque el papel proporciona pistas hápticas (relacionadas con el tacto y el contacto físico) y espaciales (el grosor de las páginas a cada lado, la posición física del párrafo). En pantalla, en cambio el texto "flota", lo que dificulta al cerebro construir una ubicación espacial del contenido y reduce la retención a largo plazo.