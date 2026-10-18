La pantalla cambió la forma de leer y convirtió una estrategia en un hábito automático

Por un principio neurobiológico el cerebro opera bajo el esquema de máxima eficiencia energética. El avance tecnológico sin pausa lleva a que la fisiología cambie y se adapte ante las pantallas, por ejemplo. Por ello es que el efecto conocido como skim tiene más posibilidades de pasar de ser una estrategia a transformarse en una condición estable al momento de leer. El efecto skim en la lectura —relacionado con el skimming o lectura por encima— describe la transformación cognitiva y cerebral que ocurre cuando nos acostumbramos a procesar textos de manera rápida, superficial y no lineal, una propuesta a la que tienden las redes sociales y es menos desgastante