El video perdido de Los Redondos que apareció en un altillo después de 40 años: las imágenes del Indio Solari
El video forma parte del proyecto documental titulado “Buscando a Patricio Rey”, una producción que busca reconstruir los primeros pasos audiovisualizados de una banda que transformó para siempre el rock nacional.
Resumen para apurados
- Cineastas recuperaron en San Miguel cintas inéditas de 1985 de Los Redondos en Palladium, halladas tras 40 años para el documental "Buscando a Patricio Rey".
- Estudiantes de cine filmaron el show en Súper 8 en 1985 y el material se extravió; ahora es restaurado en 4K en Madrid sincronizando las imágenes con el audio original.
- El hallazgo rescata testimonios íntimos e inéditos de los inicios de la banda y, aunque aún no tiene fecha de estreno, enriquecerá el archivo del rock nacional.
Un valioso registro audiovisual en Súper 8 filmado en 1985 reapareció tras permanecer guardado durante cuatro décadas en San Miguel, en la Provincia de Buenos Aires. El material con cintas inéditas del mítico grupo Los Redondos y su voz de mando, Carlos "Indio" Solari, reveló escenas de backstage y del histórico show en Palladium en pleno proceso de restauración 4K.
El hallazgo fue dado a conocer a través de un adelanto publicado en YouTube por el realizador Mariano Mucci. El video forma parte del proyecto documental titulado “Buscando a Patricio Rey”, una producción que busca reconstruir los primeros pasos audiovisualizados de una banda que transformó para siempre el rock nacional.
Del altillo en San Miguel al rescate cinematográfico en Madrid
El origen de este material nos remonta a fines de 1985, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de cine propuso a la banda registrar su universo creativo. Tras delinear junto a Carlos "Indio" Solari el guion del tema Criminal Mambo, los músicos abrieron la puerta para filmar su icónico recital del 28 de diciembre de 1985 en el mítico local porteño Palladium, capturando el fervor en soporte Súper 8. Aquellas cintas inéditas que retrataban los primeros fuegos de Los Redondos terminaron extraviadas poco tiempo después.
Sin embargo, el destino guardaba una guiñada histórica. Cuarenta años más tarde, las bobinas aparecieron arrumbadas en el altillo de una antigua casona ubicada en San Miguel, provincia de Buenos Aires.
Para rescatar cada fotograma del deterioro, el material fue enviado a Madrid, donde atraviesa un proceso de restauración cinematográfica. Los realizadores Mariano Mucci, Aníbal Girbal y Augusto Giménez Zapiola encabezan la tarea de escanear cuadro a cuadro en resolución 4K y sincronizar las imágenes mudas con el sonido de consola de aquella velada.
El backstage en Palladium y el saludo inicial del Indio Solari
El adelanto difundido en redes sociales no se conforma con exhibir la potencia del vivo. El material recuperado del grupo Los Redondos penetra en la intimidad del camarín, exhibiendo a Carlos "Indio" Solari y a sus compañeros distendidos, probándose gorros y jugando frente a la lente mientras de fondo suena la Obertura 1812 de Piotr Ilich Chaikovski, la pieza clásica empleada como introducción de sus ceremonias. A través de estas cintas inéditas, la leyenda se vuelve humana y terrenal por un instante.
La cámara luego se traslada al escenario. Allí irrumpen las luces y la voz inconfundible de Solari saludando a la masa con una frase espontánea: “Holita, holita, hola. ¡Qué lindo, carajo!”.
De inmediato, la banda da paso a los primeros acordes de Preso en mi ciudad, marcando el ritmo de una época donde cada presentación alimentaba un ritual colectivo en plena expansión.
Un secreto guardado en la memoria colectiva del rock
Aunque la totalidad de las cintas inéditas permaneció escondida durante décadas, una pequeña porción ya había tenido un fugaz paso por la pantalla chica. En 1996, el programa 220 conducido por Mariano Mucci en la señal estatal ATC emitió un videoclip de Fuegos de Octubre que intercalaba fragmentos de esta presentación con la obra cumbre del cine mudo El acorazado Potemkin, de Serguéi Eisenstein. Aquel guiño audiovisual permitió que un fragmento del recital sobreviviera en el imaginario popular de Los Redondos, lejos de sospechar el tesoro que guardaba el altillo.
Hasta el momento no se ha fijado una fecha oficial de estreno para el documental ni se detalló de qué manera se proyectará el concierto completo de Carlos "Indio" Solari y su banda.