El video perdido de Los Redondos que apareció en un altillo después de 40 años: las imágenes del Indio Solari

Un secreto guardado en la memoria colectiva del rock

Aunque la totalidad de las cintas inéditas permaneció escondida durante décadas, una pequeña porción ya había tenido un fugaz paso por la pantalla chica. En 1996, el programa 220 conducido por Mariano Mucci en la señal estatal ATC emitió un videoclip de Fuegos de Octubre que intercalaba fragmentos de esta presentación con la obra cumbre del cine mudo El acorazado Potemkin, de Serguéi Eisenstein. Aquel guiño audiovisual permitió que un fragmento del recital sobreviviera en el imaginario popular de Los Redondos, lejos de sospechar el tesoro que guardaba el altillo.