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Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué te enfurece de las otras personas

Un desafío que se volvió viral en las redes sociales. ¿Cuál de las tres opciones te gusta más?

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.
Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. (Foto: Depor)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un nuevo test visual se viralizó en redes sociales para que los usuarios descubran qué actitudes ajenas les molestan según el paisaje elegido.
  • La dinámica plantea optar entre tres imágenes para asociar la elección con el rechazo a la falta de control, la hipocresía o la indiferencia.
  • Pese a carecer de respaldo científico, estos retos lúdicos continúan multiplicándose en internet por su rápida capacidad de generar interacción.
Resumen generado con IA

El siguiente test de personalidad te ayudará a descubrir qué es lo que más te enfurece de las personas y de las situaciones que suceden a tu alrededor. Si bien este desafío no goza de evidencia científica, es elegido por sus sorprendentes resultados.

Test de personalidad: el camino que elijas revelará lo que necesitas para cumplir tus objetivos

Test de personalidad: el camino que elijas revelará lo que necesitas para cumplir tus objetivos

A través de una simple elección, este test tiene como objetivo identificar qué es eso que tanto detestas en un abrir y cerrar de ojos. Para ello, lo que tenés que hacer es observar la imagen principal de la nota y elegir uno de los tres paisajes que se muestran a continuación, el que más te guste.

Elegí el paisaje que más te guste

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. (Foto: Depor)

Los resultados del test de personalidad

¿Elegiste el paisaje #1?

Si elegiste el primer paisaje, esto indica que lo que más odias es la falta de control. Te incomoda profundamente cuando las cosas escapan de tu control o se vuelven caóticas. La incertidumbre y la falta de estructura te generan ansiedad, ya que prefieres mantener el mando en cualquier situación. Para vos, la estabilidad es fundamental, y cuando sientes que las cosas se salen de las manos, puedes perder la calma con facilidad. Esta necesidad de control puede llevarte a evitar situaciones que consideras inestables o impredecibles, buscando siempre una rutina que te ofrezca seguridad. Sin embargo, es importante reconocer que la vida no siempre sigue un guion predecible y que, a veces, la flexibilidad puede ser tan valiosa como el orden. Trabajar en aceptar la incertidumbre y encontrar formas de gestionar la ansiedad que esta provoca te permitirá afrontar los imprevistos con mayor serenidad.

¿Elegiste el paisaje #2?

Lo que más odias es la hipocresía. Te enfurece cuando las personas actúan de una manera pero piensan o sienten de otra. La falsedad y la traición son intolerables para vos, ya que valoras la honestidad y la autenticidad por encima de todo. Te sientes traicionado fácilmente cuando descubres que alguien no es genuino, y esto puede provocar fuertes reacciones en vos. Tu aversión a la hipocresía puede llevarte a establecer altos estándares de integridad en tus relaciones y en tus interacciones diarias. Buscas rodearte de personas que sean transparentes y sinceras, y cualquier indicio de deshonestidad puede hacerte sentir profundamente decepcionado. Esta sensibilidad hacia la hipocresía te impulsa a ser extremadamente cuidadoso con la confianza que otorgas, y a menudo te resulta difícil perdonar a quienes consideras que han actuado de manera desleal.

¿Elegiste el paisaje #3?

Si elegís el tercer paisaje, lo que más odias es la indiferencia. No toleras la falta de emociones o la apatía en los demás. La frialdad y el desinterés te resultan profundamente ofensivos, ya que valoras la conexión emocional y la sinceridad. La gente que se muestra distante o insensible te molesta, porque para ti, las relaciones deben basarse en la empatía y el compromiso. Tu aversión a la indiferencia puede llevarte a buscar constantemente relaciones y entornos donde la autenticidad y la calidez sean evidentes. Preferís rodearte de personas que expresen sus sentimientos y se involucren plenamente en las interacciones, ya que esto te proporciona una sensación de seguridad y pertenencia. La falta de conexión emocional te puede hacer sentir desconectado y frustrado, y podrías esforzarte por motivar a los demás a ser más expresivos y comprometidos. Es importante reconocer que, aunque desees una conexión profunda y genuina, no todos tienen la misma capacidad para expresar sus emociones.

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