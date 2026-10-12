Seguridad

Un salteño será extraditado desde Australia: está acusado de estafas con criptomonedas

Nicolás Mendioroz Juncosa, de 37 años, será trasladado a Salta el próximo jueves. Los denunciantes sostienen que en 2021 entregaron más de U$S 170.000 para supuestas inversiones en bitcoins y nunca recuperaron el dinero.

Nicolás Mendioroz Juncosa tiene 37 años y estaba prófugo desde 2022. (Foto: LinkedIn Nicolás Mendioroz Juncosa - Poder Judicial de Salta)
Nicolás Mendioroz Juncosa tiene 37 años y estaba prófugo desde 2022. (Foto: LinkedIn Nicolás Mendioroz Juncosa - Poder Judicial de Salta)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El salteño Nicolás Mendioroz Juncosa llegará extraditado el jueves desde Australia a Salta, acusado de cometer estafas con bitcoins por más de 170.000 dólares en 2021.
  • Prófugo desde 2022, el acusado huyó antes de una audiencia de imputación. Tras una búsqueda internacional impulsada por damnificados, Interpol lo localizó en Oceanía.
  • La Justicia salteña rechazó exenciones de prisión y garantías de la defensa, por lo que Mendioroz Juncosa quedará detenido para enfrentar el proceso penal.
Resumen generado con IA

Un salteño de 37 años será extraditado desde Australia y trasladado a Salta, donde deberá responder ante la Justicia por presuntas estafas con criptomonedas y administración fraudulenta. Se trata de Nicolás Mendioroz Juncosa, quien fue localizado en el país de Oceanía después de una búsqueda internacional impulsada por los damnificados y sus abogados.

Según informó El Tribuno, el acusado llegará a la Argentina el próximo jueves. Personal de Interpol recibirá al detenido de las autoridades australianas y deberá trasladarlo a la capital salteña, jurisdicción desde la que se había solicitado su captura.

El salteño acusado de estafas con bitcoins

De acuerdo con el testimonio de uno de los denunciantes, los damnificados llevaban varios años intentando localizar a Mendioroz Jucosa. El hombre aseguró que en 2021 el acusado se habría quedado con más de U$S 170.000 que supuestamente administraba mediante inversiones en bitcoins.

Los denunciantes sostienen que entregaron el dinero para esas operaciones, pero nunca recuperaron los fondos ni obtuvieron respuestas satisfactorias. Según la reconstrucción publicada por el medio salteño, el acusado abandonó el país antes de una audiencia en la que iba a ser imputado y permaneció fuera de la Argentina durante varios años.

Mendioroz Juncosa, quien se presenta en LinkedIn como licenciado en Administración de Empresas, se había radicado en el exterior. La existencia de un pedido de captura nacional e internacional permitió avanzar con su localización y el posterior proceso de extradición.

Por qué será extraditado a Salta

Según trascendió, el sospechoso también habría sido investigado por hechos delictivos cometidos en el exterior. Su localización en Australia permitió a las autoridades avanzar con el procedimiento para que sea trasladado a la jurisdicción argentina que había requerido su captura.

Durante el proceso, abogados defensores del foro local solicitaron que el hombre no llegara al país en condición de detenido, sino que pudiera presentarse voluntariamente ante la Justicia. Para respaldar el pedido, su familia ofreció una propiedad como garantía.

Sin embargo, la alternativa fue rechazada y se reclamó que se mantuvieran las medidas judiciales dispuestas. Con la extradición prevista para el jueves, Mendioroz Jucosa quedará a disposición de la Justicia salteña para avanzar en la causa por las presuntas estafas con criptomonedas.

La responsabilidad del acusado deberá determinarse en el marco del proceso judicial.

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