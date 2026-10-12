Un salteño será extraditado desde Australia: está acusado de estafas con criptomonedas

Un salteño de 37 años será extraditado desde Australia y trasladado a Salta, donde deberá responder ante la Justicia por presuntas estafas con criptomonedas y administración fraudulenta. Se trata de Nicolás Mendioroz Juncosa, quien fue localizado en el país de Oceanía después de una búsqueda internacional impulsada por los damnificados y sus abogados.