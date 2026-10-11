Expuesto atrás y sin puntería adelante: lo que dejó la derrota de San Martín en Villa Crespo

El déficit principal estuvo en el medio. El “Santo” juega sin un medio campo que lo equilibre: cuando ataca, suma muchos hombres por delante de la pelota y deja a los volantes lejos de los defensores; cuando la pierde, queda partido. Atlanta lo entendió con el correr de los minutos y empezó a lastimar en transición. Álvarez y Braian Rivero remataron, Ignacio Rodríguez cabeceó desviado y, en el complemento, Darío Sand tuvo que lucirse ante una media vuelta del propio Rodríguez. A los 15’, Rodrigo Sosa casi convierte tras un centro de Álvarez.