Palabras inaugurales por Mario Flores en la Feria del Libro de Salta 2026

La primera es una conversación que tuve con un amigo, Diego, que lo bautizaron con ese nombre ya que nació en la primavera del año 86. Los amigos sienten curiosidad con respecto al oficio cuando se trata de un cercano. Aunque no necesariamente sean lectores. Y preguntan: ¿qué hace un escritor?, ¿cómo vive un escritor?, o ¿de qué vive un escritor? Pero la pregunta de Diego, en un tercer tiempo de una lejana cancha de fútbol cinco a las afueras de Tartagal, fue: ¿dónde se reúnen los escritores? Seguramente pensando (y retrotrayéndose) a aquel imaginario fílmico de Leonardo Dicaprio y David Thewlis en Total eclipse (1995), en la cual Arthur Rimbaud y Paul Verlaine eran parte de míticas y románticas veladas entre poetas. Cófrades de un lirismo compartido, en el que los autores se juntaban para leerse los unos a los otros, reafirmarse los unos a los otros, celebrar los versos del otro. Fumaban opio y bebían ajenjo. Escandalizaban a su sociedad: no eran referentes culturales distinguidos por el concejo deliberante. Tal vez, Diego se imaginaba veladas de pseudo bohemios en las que se cultiva la vieja -y muy argentina- costumbre de lamerse los pelajes del ego entre poetas. Sucede, pero no es el quid de la cuestión. Se me ocurrió responderle, en aquel entonces, que el lugar donde se reúnen los escritores son: los talleres (aunque quienes asisten pueden ser o no personas que cultivan la escritura, ya que en su mayoría son lectores hambrientos de material nuevo, o principiantes desesperados por la aprobación de una autoridad en la materia). Cuentan las leyendas que Liliana Heker te echaba de su taller literario si caías al encuentro con un budín. A los talleres se va a trabajar el texto, no a merendar en la contención amiguista.