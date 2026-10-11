Show íntimo: Folclore jujeño en la voz de Maxi Ciares

Maxi Ciares desembarcará esta noche en Tucumán, para presentar su forma de cantar “propia, profunda y con la identidad del valle jujeño” -según le dijo a LA GACETA-, en La Supuesta (barrio Sur, zona de la plazoleta Dorrego), a partir de las 19. El concierto tendrá como invitados locales a Bruno Méndez y Flavio Cruz.

Luego de haber estado en distintos grupos, incluyendo el de César Maraz, desde 2012 encara un proyecto solista caracterizado por el amor por su raíz folclórica y que construye como “un puente entre la tradición y el presente, entre la memoria y la experiencia personal”, que comenzó con encuentros familiares desde su infancia.

- ¿En qué consiste la propuesta que traés a Tucumán?

- Es un concierto íntimo que tiene como protagonista a las canciones jujeñas. En cada una se siente la cercanía con el autor tal cual las recibí yo.

- ¿Esa idea de cercanía entre artista y público permite una circulación distinta de la musica?

- Si; para empezar la cercanía permite brindarnos más atención. No pasa por ser algo pequeño sino algo más profundo y más conectado. Busco eso en cada tema. Lograr conectar conmigo para poder conectar con mi público, a quienes les estoy cantando

- ¿De qué forma conceptualizás el folclore norteño contemporáneo?

- Las búsquedas de cada uno son distintas; en mi caso el concepto musical de lo que hago va por encima de lo que por ahí se espera. El folclore, como todo, se va transformando y yo lo hice también desde lo personal.