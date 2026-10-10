SociedadTecnología

Mientras PlayStation apuesta a lo digital, un juego nuevo se lanzará en cartucho físico para Game Boy Color

"Buddy: The Video Game" saldrá en una caja con cartucho real y funcionará en las consolas originales de Nintendo. La desarrolladora Playinstinct y la editora ModRetro apuestan al coleccionismo y a la preservación.

Mientras PlayStation apuesta a lo digital, un juego nuevo se lanzará en cartucho físico para Game Boy Color
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Playinstinct y ModRetro lanzarán en cartucho físico "Buddy: The Video Game" para Game Boy Color, apostando al coleccionismo frente al avance del mercado digital.
  • El título, que adapta un film previsto para 2026, funcionará en consolas originales de Nintendo y en la portátil Chromatic, sin depender de descargas ni de conexiones.
  • La iniciativa contrasta con el modelo de Sony hacia lo digital para 2028, impulsando la preservación del formato tangible ante reclamos de usuarios por la propiedad permanente.
Resumen generado con IA

Las comunidades y desarrolladores independientes demuestran que la tangibilidad y la preservación importan en el mundo de los videojuegos. En paralelo -por simple casualidad- en pocos días se lanzará un entretenimiento en cartuchos compatibles con todas las versiones del Game Boy, el dispositivo pocket que Nintendo creó en 1998 y dejó de fabricar en 2008. 

Los que decidieron revivir las tecnologías para lanzar juegos en cartucho son la desarrolladora Playinstinct y la editora ModRetro que fabricarán un cartucho físico real para Game Boy Color. Esto significa que el juego se venderá en una caja con su cartucho físico y funcionará directamente en las consolas originales.

Todo lo opuesto a lo que busca PlayStation que encara una transición hacia lo digital que espera optimizar hasta 2028, algo que provocó un revuelo mundial y un boicot contra los productos de la línea de videojuegos de Sony. Aunque está pensado para lanzarse junto al ModRetro Chromatic (una consola de bolsillo moderna en aleación de magnesio que reproduce cartuchos clásicos), el cartucho es 100% retrocompatible con la Game Boy Color clásica de Nintendo.

¿De qué se trata?

Los desarrolladores apelan al valor del objeto físico y el coleccionismo, lo que reclaman los usuarios de PlayStation se perderá con decisión de la corporación japonesa. “Buddy: The Video Game” funciona como adaptación de la película Buddy, cuyo estreno cinematográfico está previsto para el 28 de agosto de 2026. 

La historia gira alrededor de It’s Buddy!, un aparentemente inocente programa infantil protagonizado por Buddy, un unicornio naranja que canta, baila y enseña lecciones sobre la felicidad. Todo comienza a volverse considerablemente más inquietante cuando uno de los niños decide dejar de participar en sus juegos, describe el sitio Kotaku.

Lo extraordinario de Buddy: The Video Game no es únicamente su concepto, sino la plataforma elegida para lanzarlo. Alrededor de la portátil de Nintendo, por más que ya no se produzca, continúa existiendo una pequeña pero activa comunidad de desarrolladores, coleccionistas y aficionados que mantiene vivo su catálogo.

Opuestos

Los rumbos que toma un gigante como PlayStation deja huérfanos a un grupo importante de gamers privilegiando un modelo de negocios que el tiempo dirá si justificará el giro por buscar suscripciones recurrentes y ponerle fin a los costos de distribución física. Mientras que desarrollos como el que hace ModRetro Chromatic apunta a propiedad permanente que da un cartucho que se puede insertar hoy o dentro de 20 años en una consola, sin necesidad de conexión a internet ni servidores ni actualizaciones que es lo que demandan juegos como los que comercializa PlayStation.

Temas Playstation
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza
1

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”
2

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara
3

Se conocieron detalles del festejo de Mauro Icardi tras el divorcio de Wanda Nara

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico
4

Los fans del Indio llegan de todo el país entre lágrimas para un show histórico

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: Es maquillaje de campaña
5

Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: "Es maquillaje de campaña"

Ranking notas premium
La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado
1

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados
2

Gastos millonarios en café, pagos de obras sociales y transferencias de universidades: los reclamos de un juez penal que encendieron la polémica en la Asociación de Magistrados

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma inútil de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio
3

Entre toros de élite y una casona neocolonial, una loma "inútil" de Choromoro dio origen a un vino que no tiene precio

El milagro secreto de Christa Pike
4

El milagro secreto de Christa Pike

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027
5

Jaldo, Manzur y la oposición: las escenas y ausencias que empiezan a ordenar el panorama 2027

Más Noticias
¿Seguirán las lluvias y las bajas temperaturas? El pronóstico para los próximos días en Tucumán

¿Seguirán las lluvias y las bajas temperaturas? El pronóstico para los próximos días en Tucumán

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Juan Carlos Díaz será el candidato a intendente de Banda del Río Salí por La Libertad Avanza

Niñeras: cuánto se paga por hora y por mes en octubre de 2026

Niñeras: cuánto se paga por hora y por mes en octubre de 2026

El Súper Niño se acerca a su pico máximo en Argentina: el SMN podrá alertar sobre tormentas severas hasta tres días antes

El Súper Niño se acerca a su pico máximo en Argentina: el SMN podrá alertar sobre tormentas severas hasta tres días antes

El electrodoméstico que consume electricidad incluso cuando está apagado y pocos lo saben

El electrodoméstico que consume electricidad incluso cuando está apagado y pocos lo saben

“Súper Niño”: las medidas de aplicación urgente que proponen científicos del clima

“Súper Niño”: las medidas de aplicación urgente que proponen científicos del clima

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas en dos provincias del NOA

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

Fin de semana largo en Tucumán: cuándo lloverá y qué día mejorará el tiempo

Comentarios