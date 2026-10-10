Mientras PlayStation apuesta a lo digital, un juego nuevo se lanzará en cartucho físico para Game Boy Color
"Buddy: The Video Game" saldrá en una caja con cartucho real y funcionará en las consolas originales de Nintendo. La desarrolladora Playinstinct y la editora ModRetro apuestan al coleccionismo y a la preservación.
Resumen para apurados
- Playinstinct y ModRetro lanzarán en cartucho físico "Buddy: The Video Game" para Game Boy Color, apostando al coleccionismo frente al avance del mercado digital.
- El título, que adapta un film previsto para 2026, funcionará en consolas originales de Nintendo y en la portátil Chromatic, sin depender de descargas ni de conexiones.
- La iniciativa contrasta con el modelo de Sony hacia lo digital para 2028, impulsando la preservación del formato tangible ante reclamos de usuarios por la propiedad permanente.
Las comunidades y desarrolladores independientes demuestran que la tangibilidad y la preservación importan en el mundo de los videojuegos. En paralelo -por simple casualidad- en pocos días se lanzará un entretenimiento en cartuchos compatibles con todas las versiones del Game Boy, el dispositivo pocket que Nintendo creó en 1998 y dejó de fabricar en 2008.
Los que decidieron revivir las tecnologías para lanzar juegos en cartucho son la desarrolladora Playinstinct y la editora ModRetro que fabricarán un cartucho físico real para Game Boy Color. Esto significa que el juego se venderá en una caja con su cartucho físico y funcionará directamente en las consolas originales.
Todo lo opuesto a lo que busca PlayStation que encara una transición hacia lo digital que espera optimizar hasta 2028, algo que provocó un revuelo mundial y un boicot contra los productos de la línea de videojuegos de Sony. Aunque está pensado para lanzarse junto al ModRetro Chromatic (una consola de bolsillo moderna en aleación de magnesio que reproduce cartuchos clásicos), el cartucho es 100% retrocompatible con la Game Boy Color clásica de Nintendo.
¿De qué se trata?
Los desarrolladores apelan al valor del objeto físico y el coleccionismo, lo que reclaman los usuarios de PlayStation se perderá con decisión de la corporación japonesa. “Buddy: The Video Game” funciona como adaptación de la película Buddy, cuyo estreno cinematográfico está previsto para el 28 de agosto de 2026.
La historia gira alrededor de It’s Buddy!, un aparentemente inocente programa infantil protagonizado por Buddy, un unicornio naranja que canta, baila y enseña lecciones sobre la felicidad. Todo comienza a volverse considerablemente más inquietante cuando uno de los niños decide dejar de participar en sus juegos, describe el sitio Kotaku.
Lo extraordinario de Buddy: The Video Game no es únicamente su concepto, sino la plataforma elegida para lanzarlo. Alrededor de la portátil de Nintendo, por más que ya no se produzca, continúa existiendo una pequeña pero activa comunidad de desarrolladores, coleccionistas y aficionados que mantiene vivo su catálogo.
Opuestos
Los rumbos que toma un gigante como PlayStation deja huérfanos a un grupo importante de gamers privilegiando un modelo de negocios que el tiempo dirá si justificará el giro por buscar suscripciones recurrentes y ponerle fin a los costos de distribución física. Mientras que desarrollos como el que hace ModRetro Chromatic apunta a propiedad permanente que da un cartucho que se puede insertar hoy o dentro de 20 años en una consola, sin necesidad de conexión a internet ni servidores ni actualizaciones que es lo que demandan juegos como los que comercializa PlayStation.