Mientras PlayStation apuesta a lo digital, un juego nuevo se lanzará en cartucho físico para Game Boy Color

Opuestos

Los rumbos que toma un gigante como PlayStation deja huérfanos a un grupo importante de gamers privilegiando un modelo de negocios que el tiempo dirá si justificará el giro por buscar suscripciones recurrentes y ponerle fin a los costos de distribución física. Mientras que desarrollos como el que hace ModRetro Chromatic apunta a propiedad permanente que da un cartucho que se puede insertar hoy o dentro de 20 años en una consola, sin necesidad de conexión a internet ni servidores ni actualizaciones que es lo que demandan juegos como los que comercializa PlayStation.