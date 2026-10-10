Las series se convirtieron en algo tan importante que son un refugio emocional, según los terapeutas

Cuando una serie termina en un teatro de manera multitudinaria, ocurren dos procesos psicosociales clave: la catarsis colectiva e intensificación del duelo parasocial y la generación del puente entre la fantasía y la realidad. Sentir tristeza por el final de una historia o la despedida de personajes queridos es una respuesta natural. Hacerlo en un teatro rodeado de miles de personas transforma una experiencia que habitualmente es individual o privada en un ritual colectivo ayudando a tramitar el "duelo" por el fin de la etapa.