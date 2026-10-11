Tres premios Cervantes, tres Princesas de Asturias y un Oscar en LA GACETA Literaria

Acá también vale la precisión. Son dos nombres pero un mismo premio. El príncipe Felipe, al asumir el trono en 2014, dejó el principado en manos de su hija Leonor. Por eso, cuando Paul Auster lo ganó en 2006, se denominaba premio Príncipe de Asturias a las Letras. Estuvo en Buenos Aires, en los inicios de la crisis de 2001. Alguien le preguntó qué libro nos recomendaría en el contexto que atravesábamos y respondió que no podía imaginar que un argentino pudiera leer algo en esas circunstancias. En esos días estaba puliendo las últimas páginas de El libro de las ilusiones, novela que tiene como uno de sus principales personajes a Héctor Mann, un imaginario cómico argentino del cine mudo. En 2007, meses después de que ganara el Príncipe de Asturias, publicamos en el suplemento una entrevista que le hizo Celine Curiol. ¿Puede la escritura matar?, se pregunta en el fragmento que elegimos para el libro.